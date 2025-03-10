Такое мнение высказал в эфире 24 Канала генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он добавил, что цель россиян – подорвать боевой дух украинцев, уничтожить критически важные объекты, чтобы заставить общество согласиться на условия России во время переговорного процесса.

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Ситуация обострилась и на Курском направлении.

Какую разведку использует Украина сейчас

"Владимир Путин дал задание использовать эту паузу, когда мы не имеем полной информации о перемещении российских войск, поднятие авиации и удары дальнобойной артиллерией, в частности ракетными системами. Цель – увеличить давление, оттеснить наши войска и зайти на территорию Сумской области", – сказал Николай Маломуж.

Он добавил, что ВСУ частично просчитывали маневры россиян. Враг в течение двух дней пытался прорваться возле Суджи и ряда сел, в частности Новенького. На границу заходили средние подразделения численностью до роты. Несколько десятков бойцов прорывались на территорию Украины, но ВСУ их уничтожили, других отбросили на 11 километров.

По нашим данным, 80% российского десанта было уничтожено. Но ситуация остается сложной возле Новенького, Суджи и на всем приграничном участке. Враг непрерывно давит, постоянно подбрасывая новые подразделения. А наши возможности разведки пока несколько ограничены,

– сказал Маломуж.

Он отметил, что Силы обороны Украины сейчас используют дроновую, агентурную, пограничную и военную разведки. Украина имеет собственные ресурсы для компенсации данных США, благодаря которым ВСУ обнаруживает новые подготовительные группы врага, нанося контрудары.

Генштаб уже обновил ситуацию и сообщил, что мы держим позиции. Информация о прорывах на территорию нашего государства, отступлении украинских войск или их окружении – это фейк,

– отметил Маломуж.

Он добавил, что в ближайшие дни будут понятны перспективы развития ситуации. Если подтянуть силы морской пехоты и десанта – а это элита операций – Маломуж убежден, что уже в ближайшие сутки ВСУ удастся стабилизировать ситуацию.

Помощь европейских партнеров

Также он добавил, что Украина пока ограничена в обнаружении стратегических бомбардировщиков, которые наносят удары по украинским территориям, отдельных пусков ракет в прифронтовой зоне и непосредственно по фронту. Поднятие тактической авиации действительно создает проблемы на фронте, но ВСУ задействует альтернативные варианты.

"Идет активный диалог с американцами. Они возобновили ряд материалов, которые поступают к нам. Сейчас мы не должны наносить удары вглубь России и получать данные для этого. Если на нас будет направлен авиационный или ракетный удар, они будут сообщать о перемещении отдельных подразделений или группировок войск", – сказал Маломуж.

Он отметил, что в определенной степени это компенсирует первые потери, которые возникли после приостановки военной помощи со стороны США.

Кроме того, Украина может задействовать возможности Великобритании и Франции. Они имеют мощные возможности космической и технической разведки. Он пояснил, что эти две страны – Великобритания и Франция, а также частичная поддержка других стран из Европы, позволяют Украине перекрыть до 80% данных, которые ранее предоставляли США.

Единственная проблема – это постоянные космические данные, передаваемые онлайн, и информация от Агентства национальной безопасности США, которое имеет значительно более широкие возможности разведки, чем европейцы и украинцы, – отметил Николай Маломуж.

Он подытожил, что если объединить все эти факторы, задействовать различные каналы обнаружения, а также украинские радиоэлектронные системы и техническую разведку, которая уже развернулась для компенсации недостающих американских данных, то в течение нескольких недель можно компенсировать эти потери. Проблемы останутся только с космической разведкой.