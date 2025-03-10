Таку думку висловив в ефірі 24 Каналу генерал армії і екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. Він додав, що мета росіян – підірвати бойовий дух українців, знищити критично важливі об'єкти, щоб змусити суспільство погодитися на умови Росії під час переговорного процесу.

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Ситуація загострилась і на Курському напрямку.

Яку розвідку використовує Україна наразі

"Владімір Путін дав завдання використати цю паузу, коли ми не маємо повної інформації про переміщення російських військ, підняття авіації та удари далекобійною артилерією, зокрема ракетними системами. Мета – збільшити тиск, відтиснути наші війська та зайти на територію Сумщини", – сказав Микола Маломуж.

Він додав, що ЗСУ частково прораховували маневри росіян. Ворог протягом двох днів намагався прорватися біля Суджі та низки сіл, зокрема Новенького. На кордон заходили середні підрозділи чисельністю до роти. Декілька десятків бійців проривалися на територію України, але ЗСУ їх знищили, інших відкинули на 11 кілометрів.

За нашими даними, 80% російського десанту було знищено. Але ситуація залишається складною біля Новенького, Суджі та на всій прикордонній ділянці. Ворог безперервно тисне, постійно підкидаючи нові підрозділи. А наші можливості розвідки наразі дещо обмежені,

– сказав Маломуж.

Він зазначив, що Сили оборони України наразі використовують дронову, агентурну, прикордонну і військову розвідки. Україна має власні ресурси для компенсації даних США, завдяки яким ЗСУ виявляє нові підготовчі групи ворога, завдаючи контрудари.

Генштаб уже оновив ситуацію та повідомив, що ми тримаємо позиції. Інформація про прориви на територію нашої держави, відступи українських військ або їхнє оточення – це фейк,

– зазначив Маломуж.

Він додав, що найближчими днями будуть зрозумілі перспективи розвитку ситуації. Якщо підтягнути сили морської піхоти та десанту — а це еліта операцій – Маломуж переконаний, що вже в найближчу добу ЗСУ вдасться стабілізувати ситуацію.

Допомога європейських партнерів

Також він додав, що Україна наразі обмежена у виявленні стратегічних бомбардувальників, які наносять удари по українських територіях, окремих пусків ракет у прифронтовій зоні та безпосередньо по фронту. Підняття тактичної авіації дійсно створює проблеми на фронті, але ЗСУ задіює альтернативні варіанти.

"Йде активний діалог з американцями. Вони поновили низку матеріалів, які надходять до нас. Наразі ми не маємо завдавати ударів углиб Росії та отримувати дані для цього. Якщо на нас буде спрямований авіаційний чи ракетний удар, вони повідомлятимуть про переміщення окремих підрозділів або угруповань військ", – сказав Маломуж.

Він зауважив, що у певній мірі це компенсує перші втрати, які виникли після призупинки військової допомоги з боку США.

Крім того, Україна може задіювати можливості Великої Британії та Франції. Вони мають потужні можливості космічної та технічної розвідки. Він пояснив, що ці дві країни – Велика Британія та Франція, а також часткова підтримка інших країн з Європи, дозволяють Україні перекрити до 80% даних, які раніше надавали США.

Єдина проблема – це постійні космічні дані, що передаються онлайн, та інформація від Агентства національної безпеки США, яке має значно ширші можливості розвідки, ніж європейці та українці, – зазначив Микола Маломуж.

Він підсумував, що якщо об'єднати всі ці фактори, задіяти різні канали виявлення, а також українські радіоелектронні системи та технічну розвідку, яка вже розгорнулася для компенсації відсутніх американських даних, то протягом кількох тижнів можна компенсувати ці втрати. Проблеми залишаться лише з космічною розвідкою.