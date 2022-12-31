Об этом для 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что некоторые страны заложили долгосрочное финансирование, определив объем финансовой помощи для покрытия дефицита бюджета Украины.

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"Там было немало дискуссий, будет ли это финансирование из бюджета Европейского Союза или по кредитной линии. Это не столь важно. Важно осознание того, что у нас есть прогнозируемые поступления, которые мы получим, чтобы иметь возможность компенсировать расходы государственного бюджета и поддержать социальную политику", – рассказал Вигиринский.

Обратите внимание – Вигиринский о помощи от партнеров в 2023 году: смотрите видео

Влияет ситуация на фронте

Политолог отметил, что решение о поддержке Украины скорее принимается на площадках стран G7, которые поддерживают Украину и согласовывают свои действия.

По словам Вигиринского, у нас фактически 2 блока поддержки:

финансовый для покрытия бюджетного дефицита;

снабжение вооружения.

"К моему глубокому сожалению, сигналами для изменения политики, связанными с поставкой того или иного вида вооружения для наших стран-партнеров может стать и станет только ситуация на фронте", – считает Вигиринский.

Политолог рассказал, что в переломных вопросах, касающихся усиления новейшей техникой или вооружением, будут ориентироваться на ситуацию на фронте. В частности, на успехи ВСУ или продвижение врага.

При таких условиях, когда осознают, что помощь и уровень вооружения, который они поддерживают сегодня, недостаточен. Только тогда будут приниматься решения о новых поставках. Это мы вряд ли увидим в финансовых документах. Это могут быть спонтанные расходы из резервных фондов, как это происходило в 2022 году, – сказал эксперт.

Благодаря союзникам есть прогнозируемость

Как отметил политолог, никто не закладывал расходы на поддержку Украины в 2022 году. В частности, США утверждали немалое количество пакетов помощи, не входивших в смету.

Вигиринский сказал, что за финансами у нас есть условная прогнозируемость и за это следует благодарить союзников – потребности, касающиеся выполнения социальных обязательств, компенсируются за счет внешней помощи.

"Возможно, Байден и его администрация в рамках бюджета на 2023 год пошлют миру тот сигнал, которого ожидают ВСУ в части, касающейся поставки бронетехники. Есть целая совокупность контрактов и обязательств, которые публично взяла на себя ряд стран в 2023 и 2024 году", – добавил эксперт.

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