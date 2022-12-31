На начало декабря нашим защитникам передали уже сотню таких канадских автомобилей. Эти же автомобили отправятся для выполнения задач уже сегодня, 30 декабря. Тест-драйв им уже устроили черниговские пограничники.
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Наши военные уже успели поделиться впечатлениями от полученной помощи.
Достаточно неплохой автомобиль, манёвренный. Даже если сравнить с "Казаком", даже немного лучше. Вес его 8 тонн. Колеса имеют "докатки" внутри, даже если пробьются, то машина сможет продолжить движение. Прекрасный автомобиль будет использоваться пограничными нарядами для охраны наших рубежей. Он полностью бронированный,
– отметил офицер автомобильной и бронетанковой службы 105 пограничного отряда Кирилл.
Пограничники получили автомобили марки Roshel / Фото Суспільне
Военный также отметил, что автомобиль, вероятно, выдерживает крупнокалиберное стрелковое оружие, а также фугасные снаряды.
Вид боевого авто внутри / Фото Суспільне
Автомобиль "продуманный"
По словам Кирилла, салон достаточно просторный – места хватит даже военнослужащим в полном боевом комплекте. Также есть возможность быстро покинуть авто в случае необходимости.
Водители их уже получили и будут выбывать в пункты дислокации, где и будут использовать по назначению. Автомобиль продуман. Не кое-как сделан, а продуман для перевозки персонала. Для военных – это то, что нужно,
– добавил военный.
Всего Украина получила уже около сотни таких авто / Фото Суспільне
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