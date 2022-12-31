Станом на початок грудня нашим захисникам передали вже сотню таких канадських автівок. Ці ж автомобілі відправляться для виконання завдань вже сьогодні, 30 грудня. Тест-драйв їм вже влаштували чернігівські прикордонники.
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Наші військові уже встигли поділитись враженнями від отриманої допомоги.
Досить непоганий автомобіль, маневрений. Навіть якщо порівняти з "Козаком", навіть трошки кращий. Вага його 8 тонн. Колеса мають "докатки" всередині, навіть якщо проб'ється, вона зможе продовжити рух. Чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів. Він повністю броньований,
– зазначив офіцер автомобільної та бронетанкової служби 105 прикордонного загону Кирило.
Прикордонники отримали автомобілі марки Roshel / Фото Суспільне
Військовий також зазначив, що автомобіль ймовірно витримує великокаліберну стрілецьку зброю, а також фугасні снаряди.
Вигляд бойового авто в середині / Фото Суспільне
Автомобіль "продуманий"
За словами Кирила, салон досить просторий – місця вистачить навіть військовослужбовцям в повному бойовому комплекті. Також є можливість швидко покинути авто в разі потреби.
Водії їх вже отримали й будуть вибувати до пунктів дислокації, де і будуть використовувати за призначенням. Автомобіль продуманий. Не на абияк зроблений, а продуманий для перевезення персоналу. Для військових – це те, що треба,
– додав військовий.
Всього Україна отримала уже близько сотні таких авто / Фото Суспільне
Військова допомога від партнерів: останні новини
- Вашингтон виділив Україні масштабний пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, є і HIMARS, які уже ефективно показали себе на полі бою, і ЗРК Patriot, а також потужні установки ППО NASAMS.
- Уряд Литви прийняв рішення про надання нашій державі військової допомоги на 40 мільйонів євро 2023 року.
- У листопаді 2022 року повідомлялося, що Нідерланди виділили 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, зокрема 45 мільйонів євро на танки Т-72.