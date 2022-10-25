Об этом Елена рассказала в рамках проекта СВОИ для 24 канала. Пока женщина с дочерью находится во Львовской области.
К теме Жизнь коротка, надо делать, что хочется, – Елена из Николаева об осуществлении мечты во Львове
Случай во Львове
Дом Елены в Николаеве пострадал от обстрелов. Ее квартира осталась целой. Женщина мечтает вернуться домой, но привыкает к жизни во Львовской области.
По словам Елены, ей нравится и город, и люди. Она рассказала о случившемся во Львове.
Подошла к мужчине, потому что хотела купить цветов. Мы разговорились и он спрашивает, откуда я. Рассказала, что из Мариуполя, из Николаева. И тогда он подарил мне эти цветы. Просто так. Знаете, это такой поступок… Меня до слез довело! Человек просто подарил, – вспомнила женщина.
Обратите внимание – история Елены, которая эвакуировалась из Николаева: смотрите видео
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