Про це Олена розповіла у межах проєкту СВОЇ для 24 каналу. Наразі жінка з донькою перебуває на Львівщині.
До теми Життя коротке, треба робити, що хочеться, – Олена з Миколаєва про здійснення мрії у Львові
Випадок у Львові
Будинок Олени у Миколаєві постраждав від обстрілу. Її квартира залишилася цілою. Жінка мріє повернутися додому, але наразі звикає до життя на Львівщині.
За словами Олени, їй подобається і місто, і люди. Вона розповіла про випадок У Львові, який її розчулив.
Підійшла до чоловіка, бо хотіла купити квітів. Ми розговорилися і він питає, звідки я. Розповіла, що з Маріуполя, з Миколаєва. І тоді він подарував мені ці квіти. Просто так. Знаєте, це такий вчинок… Мене аж до сліз довело! Людина просто подарувала, – пригадала жінка.
Зверніть увагу – історія Олени, яка евакуювалась з Миколаєва: дивіться відео
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