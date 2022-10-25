Графік відключень на Одещині

Речник військової адміністрації Одеської області повідомив, що графік стабілізаційних відключень для всіх – і побутових, і промислових клієнтів, як в місті, так і в Одеській області.

Увага По всій Україні застосували графіки обмеження електроенергії

Відключення відбуваються і будуть відбуватись в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. А також в Овідіопольській, Любашівській, Ренійській, Балтській та Савранській громадах.

Звертаємо увагу! Графік стабілізаційних відключень з переліком районів, населених пунктів та вулиць, за якими можуть відбуватися відключення, буде опублікований на сайті ДТЕК Одеські електромережі.

В ОВА зазначили, що також трапляються аварії на розподільчих мережах з причин перезавантаження або пошкодження сторонніми особами, через що мешканці області можуть бути без світла.

Якщо світла немає понад 4 години

Однак, просять повідомляти, якщо у вас після відключення за графіком не з'явилось світло більш ніж через 4 години. Це можна зробити за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram, або у IVR-меню кол-центру, натиснувши 1 −

(048) 705 90 90,

(068) 750 90 90,

(095) 750 90 90,

(073) 750 90 90,

Відключення світла на Миколаївщині

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж попередив, що в області розпочались стабілізаційні відключення електроенергії.

Рішення про відключення почало діяти, як і у більшості областей, з 09:20 ранку. Знеструмили населені пункти, які потрапили в групу 1, 2, 3, 4 та 5.

Оновлення! О 13:50 в області прийняли рішення щодо відключення електропостачання для споживачів всіх 10-ти груп графіку аварійних відключень.

Віталій Кім наголосив, що енергетики роблять все, що від них залежить, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для жителів Миколаївської області.

Графік відключень світла у Миколаївській області / Джерело Миколаївобленерго

Довідка. За розпорядженням Укренерго у всіх областях України застосували графіки обмеження електроенергії – як для промислових споживачів, так і для інших категорій. Це потрібно, щоб стабілізувати енергосистему країни.

До теми У Львові та області запровадили віялові відключення світла

Режим економії електроенергії: головне

Через ракетні атаки ворога по об'єктах електроенергії українці вимушені економити електроенергію. Особливо важливо обмежити споживання світла в години ранкового та вечірнього піку (6:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00).

Українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).

Більше про це – у яких областях вимикатимуть світло: дивитись відео