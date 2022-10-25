Графік відключень на Одещині
Речник військової адміністрації Одеської області повідомив, що графік стабілізаційних відключень для всіх – і побутових, і промислових клієнтів, як в місті, так і в Одеській області.
Увага По всій Україні застосували графіки обмеження електроенергії
Відключення відбуваються і будуть відбуватись в Одеському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах. А також в Овідіопольській, Любашівській, Ренійській, Балтській та Савранській громадах.
В ОВА зазначили, що також трапляються аварії на розподільчих мережах з причин перезавантаження або пошкодження сторонніми особами, через що мешканці області можуть бути без світла.
Якщо світла немає понад 4 години
Однак, просять повідомляти, якщо у вас після відключення за графіком не з'явилось світло більш ніж через 4 години. Це можна зробити за допомогою чат-ботів у Viber та Telegram, або у IVR-меню кол-центру, натиснувши 1 −
- (048) 705 90 90,
- (068) 750 90 90,
- (095) 750 90 90,
- (073) 750 90 90,
Відключення світла на Миколаївщині
Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж попередив, що в області розпочались стабілізаційні відключення електроенергії.
Рішення про відключення почало діяти, як і у більшості областей, з 09:20 ранку. Знеструмили населені пункти, які потрапили в групу 1, 2, 3, 4 та 5.
Віталій Кім наголосив, що енергетики роблять все, що від них залежить, аби стабілізувати ситуацію та мінімізувати незручності для жителів Миколаївської області.
Графік відключень світла у Миколаївській області / Джерело Миколаївобленерго
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Режим економії електроенергії: головне
- Через ракетні атаки ворога по об'єктах електроенергії українці вимушені економити електроенергію. Особливо важливо обмежити споживання світла в години ранкового та вечірнього піку (6:00 – 11:00 та 17:00 – 23:00).
- Українців просять свідомо та ощадливо підходити до споживання електроенергії, не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).
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