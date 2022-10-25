Військовослужбовців Збройних Сили України можна назвати справжніми "мисливцями за шахідами". Вони не втомлюються ліквідовувати ворожі безпілотники іранського виробництва та ставлять Росію на місце.

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36 ОБМП стоїть на варті неба Миколаївщини

Кремль думає, що отримавши "круту цяцьку" від Ірану, зможе залякати наших вояків. Але українська армія непереможна, всього за декілька тижнів вона навчилась збивати БПЛА окупантів, залишаючи від них уламки.

Один з телеграм-каналів повідомляє, що 36 окремому батальйону морської піхоти імені контрадмірал Михайла Білинського вдалось на Миколаївщині знищити усі до одного дрони ворога.

Доліталися ворожі дрони – ЗСУ усі збили: дивіться епічне відео з телеграму "Оперативний ЗСУ"

Неймовірна статистка втрат ворога: актуальна інформація

Окупанти зазнають великих втрат не тільки технічно, а й – в особовому складі. Станом на 244 день повномасштабної війни в Україні вже ліквідовано 68 420 російських солдатів .

. Окрім того, Наталія Гуменюк озвучила приголомшливу статистику щодо дронів дронів-камікадзе. Від першої появи безпілотників на фронтах російсько-української війни на Півдні ЗСУ уже збили понад 180 іранських БПЛА.

Зафіксовано станом на сьогодні всього 40 влучань у ціль цими дронами. Тобто лише 1 з 5 безпілотників долітає, "куди потрібно".

Попри те, що ЗСУ чудово працюють, цивільним потрібно бути обачними та не наражати себе на небезпеку. Коли ви чуєте, що летить дрон, біжіть в укриття. Звук польоту безпілотника нагадує бензопилу чи мопед.



Як розпізнати дрон-камікадзе / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явились повідомлення, що ЗСУ знищили базу кадирівців під Херсоном. Щонайменше 40 окупантів відправились на концерт до Кобзона. Також є багато поранених.

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