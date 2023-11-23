Как правильно подключить генератор к зданию
Источник:Правительство online
На носу зима и многие украинцы хотят подключить к дому генератор или электростанцию. Любая электростанция является объектом повышенной опасности и требует соблюдения условий эксплуатации.
Работы по подключению электростанции к сетям здания выполняли специалисты. Однако с общими требованиями эксплуатации ознакомиться не помешает.
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Главные требования по установке генераторов и электростанций
Прежде всего следует ознакомиться с инструкцией от производителя. Ее следует соблюдать обязательно.
Также важно знать, что:
- генераторы нельзя использовать в многоквартирных домах (даже на балконе);
- электростанции можно устанавливать только на открытом воздухе не менее чем в 6 метрах от окон, дверей или гаражей, а расстояние до стен и другого оборудования должно быть больше одного метра.
Несмотря на то, что генератор нельзя устанавливать в квартире или в своей комнате, его нужно защитить от атмосферных осадков и подтоплений. Он всегда должен быть сухим, ведь если коснуться мокрого генератора или подключенных к нему приборов, можно получить поражение током.
Что касается электростанции, то перед заправкой электростанции ей нужно дать охладиться, иначе топливо может вспыхнуть и вызвать пожар и ранить человека.
Конечно, возле генераторов электростанций нельзя хранить запасы бензина.
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