Судьбоносный знак: героическая история установления нашего флага на высшей точке Святогорска

На верхушке памятника Артему, самой высокой точке Святогорска в Донецкой области. Наши защитники 3 августа установили украинский флаг, и это было судьбоносным знаком.

В этом уверен служащий северного объединения Нацгвардии Украины Сергей Позняк. Он был одним из участников установления национального флага на высшей точке Святогорска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его брифинг в Медиацентре Украины.

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Какая история поднятия флага в Святогорске

Воин рассказал, что перед поднятием флага была определенная подготовка. Поскольку место памятника достаточно опасное, оттуда несколько дней работали снайперы. Как стало известно нашей разведке по перехватам, россияне отошли примерно на полтора километра, потому что знали, что в них стреляют именно оттуда.

Также сыграло свою роль то, что в городе уже несколько дней происходило контрнаступление. Наши защитники освободили три села рядом и 200 квадратных километров украинской земли.

Тогда уже заказали флаг и веревку, а несколько добровольцев вызвались его поднять. Желающих было много, однако понадобились для поднятия всего 4 человека. После поднятия государственное полотно продолжает развеваться над Лысой горой Святогорска и по состоянию на 23 августа.

Этот флаг стал для меня судьбоносной вехой. Я знал, что победа точно за нами. И с этим никто ничего не сделает. Как с этим флагом, с ним никто ничего не может поделать,

– акцентировал Сергей Позняк

Как устанавливали флаг в Святогорске: смотрите видео