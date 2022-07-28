Как украинцам подтвердить отсрочку от мобилизации
Источник:Суспільне
В Украине продолжается общая мобилизация населения, поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. В то же время, есть исключения, когда военнообязанным дают отсрочку от службы.
Кто имеет право на отсрочку
Комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап рассказал об исключениях для военнообязанных.
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Военнообязанные украинцы имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам:
- содержание человека с инвалидностью;
- отец-одиночка;
- отец троих или более несовершеннолетних детей.
Только после этой процедуры мужчина официально получит отсрочку, и на некоторое время он будет освобожден от мобилизации.
Имеют ли право на отсрочку поступающие на магистратуру выпускники бакалавриата
Немало вопросов возникает у ребят, которые закончили бакалавриат и планируют поступать на магистратуру во время отсрочки. С момента окончания бакалавриата до формирования списков студентов, то есть до 1 сентября, военнообязанный не считается студентом, а потому подлежит призыву.
К слову – в МВД считают, что подход к мобилизации нужно изменить: смотреть видео