Однако после индексации социальных выплат, выплаты определенным группам людей могут отменить. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает 24 канал.

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Конечно, это касается всех категорий. Но сейчас сократили перечень документов, в частности, при потере паспорта.

Как получить выплату переселенцам, если потеряли паспорт

Так вместо паспорта переселенцы могут использовать справку из Государственной миграционной службы о представлении документов для оформления паспорта гражданина Украины.

Такую справку будут выдавать:

центры предоставления админуслуг;

территориальные органы или территориальные подразделения ГТС;

государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГТС и т.д.

Кроме того, для оформления выплат можно использовать документы из приложения "Действие", в частности "есть Документ".

Сумма выплат

Напомним, что, несмотря на то, что выплаты для вынужденно переселенных лиц могут порезать. Хотя это касается, конечно, не всех. Однако министерша социальной политики Оксана Жолнович уверяла, что выплаты останутся на том же зафиксированном уровне, что и раньше.

Речь идет о:

3 000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью и

2000 гривен на взрослого.

Сколько в Украине есть переселенцев

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сообщала, что сейчас в Украине 3,4 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами . Но Международная организация по миграции фиксирует 6,2 миллиона внутренних переселенцев (вместе с получившими этот статус с 2014 года) — это примерно 14% от общего количества населения Украины.

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