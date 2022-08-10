Однак після індексації соціальних виплат, виплати певним групам людей таки можуть скасувати. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає 24 канал.

Увага Виплату за прихисток ВПО можуть збільшити у двічі

Звісно, це стосується не усіх категорій. Але зараз скоротили перелік документів, зокрема, у разі втрати паспорта.

Як отримати виплату для переселенців, якщо втратили паспорт

Так, замість паспорта переселенці можуть використати довідку з Державної міграційної служби про подання документів для оформлення паспорта громадянина України.

Таку довідку видаватимуть:

центри надання адмінпослуг;

територіальні органи або територіальні підрозділи ДМС;

державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС тощо.

Окрім того, для оформлення виплат також можна використовувати документи із застосунку "Дія", зокрема "єДокумент".

Сума виплат

Нагадаємо, що попри те, що виплати для вимушено переселених осіб можуть порізати. Хоча стосуватиметься це, ясна річ, не всіх. Однак міністерка соціальної політики Оксана Жолнович запевняла, що виплати залишаться на тому ж зафіксованому рівні, що й раніше.

Мовиться про:

3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю та

2 000 гривень на дорослого.

Скільки в Україні є переселенців

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук повідомляла, що зараз в Україні 3,4 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами. Але Міжнародна організація з міграції фіксує 6,2 мільйона внутрішніх переселенців (разом з тими, хто отримав цей статус з 2014 року) — це приблизно 14% від загальної кількості населення України.

Варто глянути – нове звернення Зеленського: відео