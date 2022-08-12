Как попасть в оккупированную Луганщину через Запорожье: с 12 августа начал действовать новый порядок

С 12 августа заработал новый порядок въезда во временно оккупированную Луганскую область через Запорожскую. Для этого все желающие должны зарегистрироваться в электронном виде по обновленной форме.

Подробности рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что обновленный порядок въезда начал действовать с 12 августа.

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Как теперь попасть на временно оккупированную Луганщину

Гайдай сообщил, что все желающие должны заполнить заявку по ссылке. В ней нужно указать:

конечный пункт назначения,

марку транспортного средства,

персональные данные водителя,

цель визита,

лиц, путешествующих с водителем.

Глава Луганской ОВА предупредил, что в дальнейшем невозможно изменить:

даты выезда,

марку и государственный номер автомобиля,

список лиц, включенных в заявку на выезд.

Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.

Формирование колонн для выезда осуществляется на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, Запорожье (далее – Пункт пропуска) ежедневно с 06:00 до 17:00.

Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз),

– подчеркнул Гайдай.

Он предупредил, что военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, осуществляющие свою деятельность на блокпостах, имеют право проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.

Каким автомобилям запрещено ехать

Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак по маршруту следования колонны, включение в ее состав запрещается:

грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн,

автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более двадцати двух, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и причинения вреда здоровью граждан может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны.

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