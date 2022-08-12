Как попасть в оккупированную Луганщину через Запорожье: с 12 августа начал действовать новый порядок
Источник:телеграм Сергея Гайдая
С 12 августа заработал новый порядок въезда во временно оккупированную Луганскую область через Запорожскую. Для этого все желающие должны зарегистрироваться в электронном виде по обновленной форме.
Подробности рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что обновленный порядок въезда начал действовать с 12 августа.
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Как теперь попасть на временно оккупированную Луганщину
Гайдай сообщил, что все желающие должны заполнить заявку по ссылке. В ней нужно указать:
- конечный пункт назначения,
- марку транспортного средства,
- персональные данные водителя,
- цель визита,
- лиц, путешествующих с водителем.
Глава Луганской ОВА предупредил, что в дальнейшем невозможно изменить:
- даты выезда,
- марку и государственный номер автомобиля,
- список лиц, включенных в заявку на выезд.
Выезд на временно оккупированную территорию, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе колонн через определенный блокпост в селе Каменское.Обратите внимание! Формирование колонн для выезда осуществляется на площадке по адресу: Ореховское шоссе, 36, Запорожье (далее – Пункт пропуска) ежедневно с 06:00 до 17:00.
Выезд на временно оккупированную территорию организуется с учетом ограничений, установленных законодательством, и при наличии документов, удостоверяющих личность, соответствующих документов на транспортное средство, документов на перевозимый товар (груз),
– подчеркнул Гайдай.
Он предупредил, что военнослужащие, представители правоохранительных и контролирующих органов, осуществляющие свою деятельность на блокпостах, имеют право проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов.
Каким автомобилям запрещено ехать
Учитывая состояние автомобильной дороги и земельного полотна через реку Янчекрак по маршруту следования колонны, включение в ее состав запрещается:
- грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн,
- автобусов, оборудованных сидячими местами в количестве более двадцати двух, что предусмотрено технической характеристикой транспортного средства, кроме транспорта для эвакуации жителей временно оккупированных территорий.
В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и причинения вреда здоровью граждан может быть введено временное ограничение или запрет движения транспортных средств по маршруту следования колонны.
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