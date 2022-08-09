Как поступить на обучение в Канаде в 2022 году: советы для украинцев

Дальняя Канада исторически является союзником Украины. Эта страна поддерживает и активно помогает Украине в отражении российской агрессии, а также приютила тысячи украинцев, вынужденных из-за вторжения врага покинуть Родину.

Канада приняла более 40 000 украинских беженцев, организовала системную помощь, а также создала благоприятные условия для обучения абитуриентов и студентов из Украины. Какие именно – читайте в материале 24 канала.

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Дорогое удовольствие

Высшее образование в Канаде качественное, но дорогое. Конечно, расходы на обучение не сопоставимы с США или Великобританией, но все равно, речь идет о довольно значительных суммах – в районе 10 000 – 15 000 канадских долларов в год и больше (без учета проживания).

Итого это будет 20 000 – 30 000 канадских долларов в год (не пытайтесь перевести эту сумму в гривне, чтобы не расстраиваться).

Несмотря на большие расходы и еще большее расстояние, желающих учиться именно в Канаде не становится меньше. Как всегда, есть нюансы – речь идет о стипендиях и грантах. Информацию о них можно искать и на профильных платформах, в частности, на erudera.com или Ukrainian Global University или других ресурсах.

Подавать можно одновременно несколько заявок в разные вузы, чтобы иметь выбор. Также, лучше всего позаботиться о заявке заранее – где-то через год. Как правило, прием длится с октября по февраль и за полгода до начала нового учебного года пул уже сформирован. Однако в этом году канадские вузы сделают для украинцев исключение, чтобы те имели равные условия с абитуриентами, чьи страны пока не уничтожают россия.

Помощь украинцам

Канадские университеты – не только учебные заведения и научные институты, но и – бизнес. Впрочем, бизнес ответственен. В связи с российским вторжением в Украину и российской политикой национального геноцида руководство некоторых канадских вузов пошло на беспрецедентные шаги.

К примеру, университет Альберты в Эдмонтоне (при нем работает один из крупнейших центров украинистики в мире), отменил для всех украинских студентов оплату за 2022/2023 учебный год, а также ускорил рассмотрение вступительных заявлений от украинцев и упростил требования к необходимым для зачисления документам.

Университет не будет взимать плату за обучение в 2022 – 2023 году со всех украинцев-владельцев разрешения на обучение, имеющих финансовые проблемы из-за войны. Мы также предоставим финансирование для поддержки расходов на проживание для всех новых и действующих украинских студентов, которые в этом нуждаются, в течение академического года 2022 – 2023,

– президент университета Альберты Билл Флениган пообещал украинским студентам всеобъемлющую поддержку.

Этот пример не одинок – многие другие канадские вузы также объявили о дополнительных стипендиях для украинцев. К примеру, о 30 стипендиях для украинцев объявил Университет Торонто, а Ванкуверский институт медиаискусства зарезервировал для украинских беженцев 25 мест.

Также о помощи украинцам объявило правительство страны. Беженцы из Украины в Канаде получают единовременную выплату в размере 3000 канадских долларов (по 1500 – детям), разрешение на пребывание в этой стране на 3 года (статус временного резидента). Канадские власти не отрицают, чтобы в будущем украинцы оставались здесь и строили новую жизнь. Собственно, у выпускников местных вузов есть все условия и основания.

Что нужно украинцам для поступления в канадские университеты

Напомним, в Канаде большая и влиятельная украинская диаспора. В частности, масштабную работу проводит Конгресс украинцев Канады, благодаря чему многие беженцы получили помощь, в частности, финансовую и помощь при поступлении в вузы. Также отдельные провинции, где есть большое украинские лобби, вводят собственные программы поддержки наших соотечественников. В частности, таковая действует в Альберте.

В принципе, не так уж много. Только три момента.

Первый – документы о среднем образовании (на результаты ВНО, а тем более – "мультипредметного теста" – не смотрят, главный критерий – выпускные баллы в аттестате).

(на результаты ВНО, а тем более – "мультипредметного теста" – не смотрят, главный критерий – выпускные баллы в аттестате). Второй – знание английского языка (или французского, если вы хотите учиться в провинции Квебек), и не просто знание, а зафиксированное прохождением TOEFL или IELTS. Балл должен быть больше 6.

Это "момент" со звездочкой, ведь сдать эти международные тесты на знание английского – дело не простое. Впрочем, и здесь есть "лайфхак", а именно – языковые школы программы University Pathway. Это фактически подготовительное отделение вузов, где вас за 24 недели научат не только английскому, но и подготовят к жизни и обучению в Канаде.

После получения сертификата о завершении University Pathway вы имеете право на поступление в университет без экзаменов. Обучение там тоже платное, впрочем, существует система скидок.

Украинцам-старшеклассникам, оказавшимся в Канаде, будет проще и дешевле, – среднее образование в государстве бесплатное, поэтому они смогут овладеть английским языком без лишних затрат. Главное, чтобы было желание.

Третий момент – деньги. Канада – страна дорогостоящая и финансовой помощи не хватит, чтобы оплатить учебу, учебники и проживание. Это нужно понять.

И именно здесь стоит напомнить слова временно поверенного Украины в Канаде Андрея Буквича, которые он сказал в марте 2022 года в эфире национального телемарафона, комментируя особенности канадской государственной программы поддержки беженцев.

Человек, рассматривающий возможность укрыться от ужасов в Канаде, должен четко оценить свои возможности воспользоваться этой программой. Я бы сказал, что она прежде всего рассчитана на ту категорию украинцев, у которых есть родственники, знакомые, друзья в Канаде, которые готовы подставить плечо на первое время, помочь с наймом жилья, а также с другими расходами, которые будут у семьи,

– сказал господин Буквич.