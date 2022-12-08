Все разъехались, но учатся и дальше вместе: журналистка из Бахмута об уничтоженной оккупантами школе
Российская агрессия повлияла на жизнь многих украинцев. Некоторые начали жизнь чуть ли не с начала: новый город, люди, работа.
Гайане Авакян – журналистка. Родилась и жила в Бахмуте. Из-за российской агрессии она была вынуждена уехать из родного города, пишет 24 канал.
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О новой жизни в Киеве
С самыми необходимыми вещами, за руку с маленьким сыном она отправилась в путь – сначала во Львов, а затем – Киев.
Гайане решила перебраться в Киев, потому что там ее работа и коллеги. Раньше она работала дистанционно и иногда приезжала в киевский офис.
Впоследствии журналистка решила, что буду строить жизнь с нуля уже в столице. Уезжать за границу она не хотела.
Сын продолжает учиться дистанционно в бахмутской школе. Весь его класс разъехался по разным городам, но учатся и дальше вместе. Хотя самой школы уже нет, ее разрушили. Но главное – это люди, и они остаются,
– рассказала она.
О возвращении в Бахмут
Женщина признается, что сейчас ей сложно строить планы. Она очень надеется, что ее родной город все же не оккупируют.
Поэтому ничего пока не говорю о возвращении именно в Бахмут после войны. Будем смотреть по ситуации. Я очень надеюсь, что город не оккупируют. Не хочу, чтобы над ним было русское знамя, чтобы там вылезли коллаборанты. Рада, что город держится,
– сказала она.
В Бахмуте россияне сосредоточили свои основные усилия
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. В этих регионах они стараются улучшить тактическое положение.
- Каждые сутки оккупанты терпят бешеные потери в Донецкой области. В ВСУ рассказали, что возле Бахмута Россия теряет до 70 человек в сутки. Оккупанты пытаются огнем повлиять на позиции наших военных, обстреливают из ствольной артиллерии, минометов и другого оружия.
- В ВСУ рассказали, что под Бахмутом россияне используют новые силы личного состава, чтобы прорвать оборону наших войск. Под прикрытием артиллерии россияне пытаются добраться до наших передовых позиций. Однако наши воины держат оборону, поэтому в Бахмуте развевается флаг Украины.