Все разъехались, но учатся и дальше вместе: журналистка из Бахмута об уничтоженной оккупантами школе

Российская агрессия повлияла на жизнь многих украинцев. Некоторые начали жизнь чуть ли не с начала: новый город, люди, работа.

Гайане Авакян – журналистка. Родилась и жила в Бахмуте. Из-за российской агрессии она была вынуждена уехать из родного города, пишет 24 канал.

Читайте также Хочу, чтобы сын знал, кто уничтожил его город и заставляет прятаться в укрытии: история Гайане из Бахмута

О новой жизни в Киеве

С самыми необходимыми вещами, за руку с маленьким сыном она отправилась в путь – сначала во Львов, а затем – Киев.

Гайане решила перебраться в Киев, потому что там ее работа и коллеги. Раньше она работала дистанционно и иногда приезжала в киевский офис.

Впоследствии журналистка решила, что буду строить жизнь с нуля уже в столице. Уезжать за границу она не хотела.

Сын продолжает учиться дистанционно в бахмутской школе. Весь его класс разъехался по разным городам, но учатся и дальше вместе. Хотя самой школы уже нет, ее разрушили. Но главное – это люди, и они остаются,

– рассказала она.

О возвращении в Бахмут

Женщина признается, что сейчас ей сложно строить планы. Она очень надеется, что ее родной город все же не оккупируют.

Поэтому ничего пока не говорю о возвращении именно в Бахмут после войны. Будем смотреть по ситуации. Я очень надеюсь, что город не оккупируют. Не хочу, чтобы над ним было русское знамя, чтобы там вылезли коллаборанты. Рада, что город держится,

– сказала она.

В Бахмуте россияне сосредоточили свои основные усилия