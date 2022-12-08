Гаяне Авакян – журналістка. Народилася і жила у Бахмуті. Через російську агресію вона була вимушена виїхати з рідного міста, пише 24 канал.

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Про нове життя в Києві

З найнеобхіднішими речами, за руку з маленьким сином вона вирушила у дорогу – спершу у Львів, а тоді – Київ.

Гаяне вирішила перебратися до Києва, тому що там її робота та колеги. Раніше вона працювала дистанційно і лише інколи приїжджала у київський офіс.

Згодом журналістка вирішила, що будуватиму життя з нуля вже у столиці. Виїжджати за кордон вона не хотіла.

Син, правда, продовжує вчитися дистанційно у бахмутській школі. Весь його клас роз'їхався по різних містах, але навчаються і далі разом. Хоча самої школи вже немає, її зруйнували. Але головне – це люди, і вони залишаються,

– розповіла вона.

Про повернення до Бахмута

Жінка зізнається, що наразі їй важко будувати плани на майбутнє. Вона дуже сподівається на те, що її рідне місто все ж таки не окупують.

Тому нічого поки не говорю про повернення саме в Бахмут після війни. Будемо дивитися по ситуації. Я дуже сподіваюся, що місто не окупують. Не хочу, щоб над ним був російський прапор, щоб там повилізали колаборанти. Рада, що місто тримається,

– сказала вона.

У Бахмуті росіяни зосередили свої основні зусилля