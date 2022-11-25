Как Украина готовится пережить тяжелую зиму: у Зеленского обозначили базовый план

Эта зима обещает быть самой сложной в истории независимой Украины из-за постоянных массированных атак оккупантов на энергосистему. Однако в Офисе Президента убеждены, что наше государство сможет пережить зиму.

Уже нет ни одной в нашем государстве тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия. Из-за постоянных отключений электроснабжения и отсутствия тепла в домах украинцы могут падать духом, но советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального марафона подчеркнул, что у Украины есть план, чтобы пережить эту зиму.

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Важные составляющие для того, чтобы пережить зиму

По мнению Подоляка, есть четыре пункта плана, которых должно придерживаться наше государство, чтобы пережить эту непросто зиму, в частности:

ремонт объектов энергетической системы, с которым нам должны помочь партнеры;

защита распределительных трансформаторов и генераторов с помощью всех возможных методов – например, бетонных сооружений;

предоставление государствами-союзниками систем противовоздушной обороны для защиты территорий;

отладка работы "параллельных сетей" – то есть импорт электроэнергии из других стран.

Трудно всем, в частности политикам, но казаться нельзя

У многих украинцев могут закрадываться мнения, что на самом деле света из-за атак нет только у обычных людей, а вот политики сидят в тепле и уюте. Очевидно, что из-за этого может возникать нерасположение к власти и желание закончить войну любыми способами.

На самом же деле реальность такова, что украинские чиновники часто сидят без водоснабжения и тока. По словам советника Офиса Президента, ясно, что этой зимой нам придется стать чрезвычайно сильными, чтобы не потерять все то, за что боролись украинские воины в течение полномасштабной войны.

Я все это чувствую, как и вы, потому что у меня периодически нет горячей воды, нет света. Но если мы согласимся, что ради света нужно предать все то, что мы прожили за 9 месяцев, мы потеряем самих себя. Это очень важный элемент.

– сказал Подоляк.

Пункты Несокрушимости помогут пережить зиму

Напомним, что недавно по всей Украине начали действовать места, куда люди могут прийти, чтобы согреться и подзарядить мобильные девайсы. Назвали их торжественно "Пунктами несокрушимости".



Что такое Пункт Несокрушимости / Картинка 24 канала

Отметим, что вы можете найти ближайший к вашему дому Пункт Несокрушимости с помощью интерактивной карты. Фактически такие места для обогрева есть по всей территории нашего государства, кроме захваченных россиянами земель.

Следует упомянуть также о наших энергетиках, которые, не покладая рук, делают все, чтобы восстановить энергосистему Украины. В частности, в Международном агентстве по ядерной энергетике констатировали, что уже заработали все атомные электростанции, которые вынуждены были приостановить свою работу после массированной атаки 23 ноября.

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