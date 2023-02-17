Как производят оружие для ВСУ в Пенсильвании: в CNN показали видео

На заводе у скоростной автомагистрали в центре Скрентона, штат Пенсильвания, производят артиллерийские боеприпасы для ВСУ. Телеканал CNN показал, как происходит этот процесс.

На Скрентонском армейском боеприпасном заводе нагревают и выкуют около 11 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Но такое количество украинские военные тратят всего за несколько дней.

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Как производят снаряды для ВСУ

На заводе производят артиллерийские снаряды диаметром 155 миллиметров.

Из специально изготовленной стали, нагретой до 2 тысяч градусов, медленно шаг за шагом формируют оболочку для снаряда. На этом этапе нужно несколько часов, чтобы нагреть сталь и придать ей нужную форму.

– рассказал американский журналист.

Далее – этап испытаний и проверок. Готовые оболочки для снарядов оснащают взрывчатой частью.

Снаряды, изготовленные через месяц, на фронте расходятся за половину недели. В этой связи США пересматривают планы по производству, чтобы увеличить количество изготовленных снарядов.

В США нынешние объемы производства оружия называют самыми большими, возможно, со времен Корейской войны.

Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины