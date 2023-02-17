Как производят оружие для ВСУ в Пенсильвании: в CNN показали видео
Источник:CNN
На заводе у скоростной автомагистрали в центре Скрентона, штат Пенсильвания, производят артиллерийские боеприпасы для ВСУ. Телеканал CNN показал, как происходит этот процесс.
На Скрентонском армейском боеприпасном заводе нагревают и выкуют около 11 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Но такое количество украинские военные тратят всего за несколько дней.
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Как производят снаряды для ВСУ
На заводе производят артиллерийские снаряды диаметром 155 миллиметров.
Из специально изготовленной стали, нагретой до 2 тысяч градусов, медленно шаг за шагом формируют оболочку для снаряда. На этом этапе нужно несколько часов, чтобы нагреть сталь и придать ей нужную форму.
– рассказал американский журналист.
Далее – этап испытаний и проверок. Готовые оболочки для снарядов оснащают взрывчатой частью.
Снаряды, изготовленные через месяц, на фронте расходятся за половину недели. В этой связи США пересматривают планы по производству, чтобы увеличить количество изготовленных снарядов.
В США нынешние объемы производства оружия называют самыми большими, возможно, со времен Корейской войны.
Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины
- Пентагон увеличит производство артиллерийских снарядов на 500 процентов Это должно произойти в течение двух лет.
- Одна из причин стремления увеличить производство снарядов – компенсировать дефицит. Он возник из-за развязанной Россией войны в Украине. Поэтому в Пентагоне решили, что им очень необходим запас для возможных будущих вооруженных конфликтов.
- До полномасштабного вторжения армия США производила 14 400 неуправляемых снарядов в месяц. И этого количества было вполне достаточно для американской армии.
- Но война в Украине побудила руководителей Пентагона втрое увеличить производство снарядов в сентябре. А потом еще и удвоить этот процесс в январе. Теперь в США будут производить 90 тысяч, а то и больше, снарядов в месяц.