На Скрентонському армійському боєприпасному заводі нагрівають і виковують близько 11 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Але таку кількість українські військові витрачають лише за кілька днів.

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Як виготовляють снаряди для ЗСУ

На заводі виготовляють артилерійські снаряди діаметром 155 міліметрів.

Зі спеціально виготовленої сталі, нагрітої до 2 тисяч градусів, повільно крок за кроком формують оболонку для снаряда. На цьому етапі потрібно кілька годин лише щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми,

– розповів американський журналіст.

Далі – етап випробувань та перевірок. Готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною.

Снаряди, виготовлені за місяць, на фронті розходяться за половину тижня. У звʼязку з цим США переглядають плани з виробництва, аби збільшити кількість виготовлених снарядів.

У США нинішні обʼєми виробництва зброї називають найбільшими, можливо, з часів Корейської війни.

Пентагон збільшить виробництво артилерії для України