4 апреля 2025 года Кривой Рог подвергся одним из самых трагических ударов за все время полномасштабной войны. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил, что российская ракета "Искандер-М" с кассетной боевой частью, попала в жилой район вблизи детской площадки. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Погибли 20 человек, среди них – 9 детей. Казалось бы, даже самые циничные рупоры Кремля не смогут оправдать удар по детям. Но они нашли способ соврать – и не один.

1. Запоздалая реакция и "подготовка почвы"

18:49 – удар по Кривому Рогу.

20:19 – "Паркер" впервые вспоминает событие: "В Кривом Роге какая-то неразбериха".



Первое сообщение после обстрела Кривого Рога / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns

Ожидания между событием и реакцией составили 1,5 часа – это вечность в мире телеграм-пропаганды. Обычно каналы этого уровня реагируют молниеносно. Здесь же – длинная пауза. Вероятно, ждали методичку. Потому что видео с места удара – шокирующее. Погибшие дети, разрушения – это не та картинка, которую легко вписать в "победный" нарратив.

Это момент когда пропаганда России, понимая что натворила, выжидала, давая себе время на разработку фейковых тезисов, чтобы выбелиться. И они не заставили нас долго ждать, потому что 20:26 – произошло рождение фейка.

2. 20:26 – Рождение фейка

"Самообстрел кассетными ATACMS. Результат за окном".



Ложь о циничном ударе России / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns

Это первая версия, которую выдвигает "Паркер".

Важно: на тот момент еще никто, даже минобороны России, не заявлял о типе боеприпаса. Но автор уже точно "знает" – это "кассетная ATACMS". Откуда ему это известно?

Это классика дезинформации: эмоциональное обвинение + перекладывание ответственности. Сюжет о "самообстреле" – самый распространенный российский фрейм.

3. 21:29 – Эволюция фейка: теперь это заговор Зеленского

"Кривой Рог – провокация в чистом виде, устроенная украинцами, как попытка сорвать переговоры... Зеленский назвал добрых русских людей убийцами".



Следующая ложь пропагандиста / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns

Меньше чем за час фейк превращается в заговор. Автор "изобретает" новую логику: удар нужен, чтобы сорвать переговоры, и виноват лично президент Украины.

Это типичный прием пропаганды: переводить трагедию в геополитическую плоскость, чтобы обесценить саму трагедию. И главное – атаковать легитимность власти, подорвать веру партнеров в Украину.

4. 22:27 – минобороны России спутало все карты

"В 18:48 был нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов".



Фейк от минобороны России / Скриншот

Официальная версия полностью разрушает предыдущие фейки "Паркера".

"Самообстрел" – отменен полностью. Минобороны России само признает, что это они нанесли удар.

"Украинская провокация, чтобы сорвать переговоры" – тоже отменено. Россия признала, что целью был ресторан.

"Украинская ПВО" – не упоминается. Противоречит официальной версии минобороны России, которая признала удар результативным.

5. 22:46 – Противоречия в реальном времени

"Пазл сложился. Похоже, по гражданским отработало какое-то слабенькое ПВО, которое и выдали за кассетный удар".



Новый нелепый фейк / Скриншот из телеграм-канала Alex Parker Returns

На этом этапе фейк начинает пожирать сам себя. Потому что:

именно "Паркер" первым заявил о кассетном ударе;

теперь он же говорит, что это фейк;

и обвиняет ПВО, вопреки заявлению МО России, которая признала – удар по кафе был результативным.

Пропаганда теряет контроль над собственным сценарием.

6. 23:55 – Финал: подбрасывание фейкового видео из другого ресторана

"А вот и сам ресторан, по которому прилетел фугас".



Еще один фейк пропагандиста / Скриншот с телеграм-канала Alex Parker Returns

"Паркер" выкладывает видео из ресторана "Святошин". Проблема в том, что:

это видео с другой локации – ресторан в 5 километрах от RoseMarine;

снято еще 14 марта, что подтверждается геолокацией и датой публикации в @crypto_pepper_ в инстаграме.

Это уже не просто манипуляция, а фальсификация – подмена доказательств, чтобы доказать предыдущую ложь.

Что же в итоге?

Разбор кейса телеграм-канала "Паркера" демонстрирует нам типичную схему.

Эмоциональная провокация → Перекладывание вины → Геополитическое оправдание → Самоопровержение → Фальшивые доказательства.

Это сценарий дезинформации, который повторяется во многих событиях. Но в этом случае он был особенно жалким: не только из-за собственных противоречий, но и из-за глубины трагедии, которую он пытался замазать.

Развенчание фейков – это не просто журналистика. Это – защита реальности.