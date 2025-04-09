Крик души военных

До полномасштабного вторжения "Азов" был практически единственным подразделением, которое работало с медийностью. Эти рекламные кампании были уникальны на украинском медиапространстве, они привлекали внимание. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Читайте также Не раньше лета: при каком условии россияне смогут прорваться на Сумщине

Сейчас, когда милитари тематика всюду – в рекламе магазинов, политической рекламе и так далее, – то в рекрутинге она перестала работать. Человек в военной форме с оружием в руках на борде не привлекает внимание. Общество настолько перенасыщено милитарной тематикой, что уже просто не обращает на нее внимание.

Как бы это не было печально, но появилась баннерная слепота – человек идет по улице и не замечает рекрутинговых кампаний в классическом понимании. Какие бы красивые фотографии мы не сделали, или какие бы слоганы не придумали, они не вызовут столько эмоций, как раньше.

Боевой девиз нашего подразделения – "Без боя нет славы". Он сакральный для военных, но на улицах Киева его не заметят. Сейчас так много пафосных слоганов, что пространство перенасыщено. Уровень пафоса уже дошел до максимального. Именно поэтому мы решили отойти от визуально привычных проявлений рекрутинговой кампании.

Сейчас общество критикует рекламу подразделений. Кому-то реклама скучная, кого-то оскорбляет, кому-то надоела. На самом деле это возмущает, ведь ты в этот момент думаешь, как привлечь к себе внимание и донести до людей мысль, что они просто нужны здесь, нужны в армии. Мы не рекламное агентство, не креативная команда. Мы не хотим придумывать рекламу, не хотим ею заниматься, мы хотим победить.

Тогда появилась мысль о том, чтобы создать агрессивный слоган, который бы звучал в контексте – "что вообще надо сделать, чтобы вы пошли в армию?". Это просто крик души военных.

Похожая история была с донатами. В один момент никто уже не знал, что еще придумать, чтобы закрыть сборы.

Мы сейчас ходим по лезвию ножа и можем потерять государственность. Но многие люди притворяются, что не понимают этого. Они просто ждут, когда будет перемирие. Откройте наконец глаза! У нас полномасштабная война, ситуация очень серьезная. Люди, которые воюют годами, уже устали, им нужна замена. Что нужно сделать, чтобы вы просто пришли в армию?

Как "Азов" пытается привлечь новых людей

Мы не хотели усиливать разрыв между военными и гражданскими, а потому решили смягчить свой слоган. Мы пытались несколькими предложениями передать мысль, что какие бы слоганы мы не придумали, какие бы фото не поставили, все равно это не заставит вас пойти в армию.

Вас заставит пойти в армию только внутреннее ощущение, что вы здесь нужны. Нам нужны ваши действия. Мы не хотим делать рекламу, мы хотим победить в войне. Поэтому соберитесь уже наконец и придите в армию сегодня.

Эта кампания сработала очень хорошо. Хотя стоит заметить, что рекрутинг зависит не только от кампании, но и от настроений в обществе. Летом вышел закон о мобилизации и было гораздо больше людей, которые хотели попасть в "Азов". Осенью заявок пришло меньше.

Медиапространство в Украине сейчас не способствует тому, чтобы люди шли в армию. Бригадам самостоятельно приходится распространять рекламу по всем площадкам. Мы так и сделали – использовали соцсети, борды, СМИ. Это сработало.

Кстати, у нас был очень хороший результат от сотрудничества с гражданскими сервисами по поиску работы, где мы запускали рекрутинг. Этот опыт даже переняло Минобороны и распространило его уже на всю армию.

Также мы просили компании, чтобы они предлагали своим работникам, которые хотят мобилизоваться, конкретные должности в армии, которые соответствуют их гражданской профессии. Это было бы эффективно и для бригады, и для человека, ведь он бы занимался тем, что лучше всего умеет. Однако эта идея не сработала, мы не получили ни одного ответа.

Очень ценно, когда СМИ соглашаются на сотрудничество, рассказывают истории наших бойцов, напоминают о рекрутинге. Чем больше войны будет в информационном пространстве, тем больше люди будут об этом помнить. Нужно, чтобы государство наконец создало медиастратегию и собрало это все в кучу. Отдельные бригады и отдельные журналисты делают много хорошего, но это ничем не объединено.