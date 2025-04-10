4 квітня 2025 року Кривий Ріг зазнав одного з найтрагічніших ударів за весь час повномасштабної війни. Генеральний штаб Збройних Сил України доповів, що російська ракета "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, влучила у житловий район поблизу дитячого майданчика. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Загинули 20 людей, серед них – 9 дітей. Здавалося б, навіть найцинічніші рупори Кремля не зможуть виправдати удар по дітях. Але вони знайшли спосіб збрехати – і не один.

1. Запізніла реакція і "підготовка ґрунту"

18:49 – удар по Кривому Розі.

20:19 – "Паркер" вперше згадує подію: "У Кривому Розі щось незрозуміле".



Перший допис після обстрілу Кривого Рогу / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns

Очікування між подією і реакцією склали 1,5 години – це вічність у світі телеграм-пропаганди. Зазвичай канали цього рівня реагують блискавично. Тут же – довга пауза. Вірогідно, чекали на методичку. Бо відео з місця удару – шокуюче. Загиблі діти, руйнування – це не та картинка, яку легко вписати в "переможний" наратив.

Це момент коли пропаганда Росії, розуміючи що накоїла, вичікувала, даючи собі час на розробку фейкових тез, аби вибілитися. І вони не змусили нас довго чекати, бо 20:26 – відбулося народження фейку.

2. 20:26 – Народження фейку

"Самообстріл касетними ATACMS. Результат за вікном".



Брехня про цинічний удар Росії / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns

Це перша версія, яку висуває "Паркер".

Важливо: на той момент ще ніхто, навіть міноборони Росії, не заявляв про тип боєприпасу. Але автор уже точно "знає" – це "касетна ATACMS". Звідки йому це відомо?

Це класика дезінформації: емоційне звинувачення + перекладання відповідальності. Сюжет про "самообстріл" – найпоширеніший російський фрейм.

3. 21:29 – Еволюція фейку: тепер це змова Зеленського

"Кривий Ріг – провокація у чистому вигляді, влаштована українцями, як спроба зірвати переговори… Зеленський назвав добрих росіян вбивцями".



Наступна брехня пропагандиста / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns

Менше ніж за годину фейк перетворюється на змову. Автор "винаходить" нову логіку: удар потрібен, щоб зірвати перемовини, і винен особисто президент України.

Це типовий прийом пропаганди: переводити трагедію у геополітичну площину, щоб знецінити саму трагедію. І головне – атакувати легітимність влади, підірвати віру партнерів в Україну.

4. 22:27 – міноборони Росії сплутало всі карти

"Об 18:48 був завданий високоточний удар ракетою у фугасному спорядженні по місцю зібрання командирів ЗСУ і західних інструкторів".



Фейк від міноборони Росії / Скриншот

Офіційна версія повністю руйнує попередні фейки "Паркера".

"Самообстріл" – скасовано повністю. Міноборони Росії саме визнає, що це вони завдали удару.

"Українська провокація, щоб зірвати перемовини" – теж скасовано. Росія визнала, що метою був ресторан.

"Українська ППО" – не згадується. Суперечить офіційній версії міноборони Росії, яка визнала удар результативним.

5. 22:46 – Суперечності в реальному часі

"Пазл склався. Схоже, по цивільних відпрацювало якесь слабеньке ППО, яке й видали за касетний удар".



Новий недолугий фейк / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns

На цьому етапі фейк починає пожирати сам себе. Бо:

саме "Паркер" першим заявив про касетний удар;

тепер він же каже, що це фейк;

і звинувачує ППО, всупереч заяві МО Росії, яка визнала – удар по кафе був результативним.

Пропаганда втрачає контроль над власним сценарієм.

6. 23:55 – Фінал: підкидання фейкового відео з іншого ресторану

"А ось і сам ресторан, по якому прилетів фугас".



Ще один фейк пропагандиста / Скриншот з телеграм-каналу Alex Parker Returns

"Паркер" викладає відео з ресторану "Святошин". Проблема в тому, що:

це відео з іншої локації – ресторан за 5 кілометрів від RoseMarine;

зняте ще 14 березня, що підтверджується геолокацією та датою публікації у @crypto_pepper_ в інстаграмі.

Це вже не просто маніпуляція, а фальсифікація – підміна доказів, аби довести попередню брехню.

Що ж у підсумку?

Розбір кейсу телеграм-каналу "Паркера" демонструє нам типову схему.

Емоційна провокація → Перекладання провини → Геополітичне виправдання → Самоспростування → Фальшиві докази.

Це сценарій дезінформації, який повторюється в багатьох подіях. Але в цьому випадку він був особливо жалюгідним: не лише через власні суперечності, а й через глибину трагедії, яку він намагався замазати.

Розвінчання фейків – це не просто журналістика. Це – захист реальності.