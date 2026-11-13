2 сценария из 4 провалились: в WSJ выяснили, как Путин планирует победить Украину

У Владимира Путина было четыре сценария победы над Украиной, но он просчитался. Не сработали ни расчет на истощение ВСУ, ни попытки вовлечь Трампа в оказание давления на Киев. Теперь Кремль делает ставку на удары по экономике Украины и ослабление ее поддержки со стороны Европы.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Почему провалились первые две стратегии Кремля

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом вселяло в Москву надежду, что американский президент заставит Киев согласиться на территориальные уступки.

Несмотря на беспрецедентное давление со стороны Вашингтона, Украина отказалась передавать России территории, которые та не смогла захватить. В то же время приостановка части американской помощи не усилила, а наоборот, ослабила рычаги влияния США на Киев.

В то же время на фронте попытки оккупантов окружить позиции Вооруженных Сил в Донецкой области не дали результата, а линия боевых действий практически замерла из-за технологического превосходства украинцев в воздухе.

Зима обычно является лучшим временем для российского наступления, но присутствие украинских дронов на линии фронта сейчас настолько превосходит российское, что лишь периоды плохой погоды, ограничивающие работу беспилотников, позволяют россиянам продвигаться вперед,

– заявил основатель консалтинговой компании Конрад Музыка.

Террор городов и раскол партнеров на Западе

Столкнувшись с тупиком на земле, агрессор сосредоточился на второй паре сценариев: ударах по жизнеобеспечению городов и разрушении европейской коалиции.

Массированные ракетные и дронные атаки нацелены на украинские ТЭС, подстанции, порты на Черном море и мосты через Днепр, чтобы оставить население без электричества и тепла и парализовать экономику государства.

На политической арене Путин выжидает выборов в ключевых европейских странах, рассчитывая на приход к власти сил, не настроенных помогать Киеву.

Уже сейчас экономические проблемы, высокие цены на энергоносители и социальная напряженность ослабляют позиции европейских правительств, поддерживающих Украину. Зато все большую популярность приобретают популисты, часть которых выступает за сближение с Россией.

В частности, это французский политик Марин Ле Пен, которая обещает сократить помощь Украине, и немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии", призывающая возобновить масштабные закупки российского газа.

В Италии против поддержки Киева выступают отдельные партии как в правящей коалиции, так и в оппозиции.

Большинство обозревателей считают, что Путин не будет менять стратегию до начала 2027 года.

Сначала Кремль хочет оценить результаты ракетных ударов по Украине и дождаться президентских выборов во Франции, прежде чем определяться с дальнейшей стратегией, пояснила директор по вопросам Евразии Центра имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.

Ранее журналисты объясняли, как Кремль пытается использовать переговоры при посредничестве Трампа, чтобы продвинуть собственные интересы и изменить архитектуру европейской безопасности.