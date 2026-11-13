2 сценарії з 4 провалилися: у WSJ з'ясували, як Путін планує перемогти Україну

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Чому провалилися перші дві стратегії Кремля

Повернення Дональда Трампа до Білого дому вселяло в Москву сподівання, що американський президент змусить Київ погодитися на територіальні поступки.

Попри безпрецедентний тиск Вашингтона, Україна відмовилася передавати Росії території, які та не змогла захопити. Водночас призупинення частини американської допомоги не посилило, а навпаки, послабило важелі впливу США на Київ.

Водночас на фронті спроби окупантів оточити позиції Збройних Сил у Донецькій області не дали результату, а лінія боїв практично завмерла через технологічну перевагу українців у небі.

Зима зазвичай є найкращим часом для російського наступу, але присутність українських дронів на лінії фронту зараз настільки переважна, що лише періоди поганої погоди, які обмежують роботу безпілотників, дозволяють росіянам просуватися вперед– заявив засновник консалтингової компанії Конрад Музика.

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Терор міст та розкол партнерів на Заході

Зіткнувшись із глухим кутом на землі, агресор зосередився на другій парі сценаріїв: ударах по життєзабезпеченню міст і руйнуванні європейської коаліції.

Масовані ракетні й дронові атаки націлені на українські ТЕС, підстанції, порти на Чорному морі та мости через Дніпро, щоб залишити населення без електрики й тепла і паралізувати економіку держави.

На політичній арені Путін вичікує на вибори у ключових європейських країнах, розраховуючи на прихід до влади сил, не налаштованих допомагати Києву.

Вже зараз економічні проблеми, високі ціни на енергоносії та соціальна напруга послаблюють позиції європейських урядів, які підтримують Україну. Натомість дедалі більшої популярності набувають популісти, частина яких виступає за зближення з Росією.

Зокрема, це французька політикиня Марін Ле Пен, яка обіцяє скоротити допомогу Україні, та німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", яка закликає відновити масштабні закупівлі російського газу.

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В Італії проти підтримки Києва виступають окремі партії як у владній коаліції, так і в опозиції.

Більшість оглядачів вважають, що Путін не змінюватиме стратегію до початку 2027 року.

Спершу Кремль хоче оцінити результати ракетних ударів по Україні та дочекатися президентських виборів у Франції, перш ніж визначатися з подальшою стратегією, пояснила директорка з питань Євразії Центру імені Джеймса Мартіна Ханна Нотте.

Раніше журналісти пояснювали, як Кремль намагається використати переговори за посередництва Трампа, щоб проштовхнути власні інтереси та змінити архітектуру європейської безпеки.