Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист, телеведущий Дмитрий Гордон. Он отметил, что российское общество может в очередной раз поверить Владимиру Путину и принять любой результат СВО.

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В свое время Путин официально объявил о присоединении к России четырех новых субъектов: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Однако вскоре украинская армия освободила Херсон.

Что должно российское общество спросить Путина: "Послушай, царь, ты ведь сказал, что Херсон уже наш и в конституции России это записано, а там украинская армия, что происходит?". Логичный вопрос, но его никто не задает,

– добавил Гордон.

Что может придумать Путин

Гордон убежден, что для кремлевского диктатора потеря Луганска и Донецка станет пулей в висок. Тогда россияне могут прийти в себя, ведь Путин "специальную военную операцию" начинал, чтобы освободить Донбасс, зато Россия потеряла то, что имела в СВО.

С другой стороны, журналист считает, что и в таком случае Путин может попытаться навязать россиянам все, что угодно, поскольку это у него получилось с Херсоном.

Если Россия потеряет Крым, Путин может придумать фантастические тезисы, предположил Гордон. К примеру, о том, что Запад уже собирался бросать на Россию ядерную бомбу, если та не уйдет из Крыма, поэтому Путин решил отдать Крым, но спасти страну.

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