Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст, телеведучий Дмитро Гордон. Він зауважив, що російське суспільство може вчергове повірити Владіміру Путіну і прийняти будь-який результат СВО.
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Свого часу Путін офіційно оголосив про приєднання до Росії чотирьох нових суб'єктів: Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької області. Однак невдовзі українська армія звільнила Херсон.
Що повинно російське суспільство запитати Путіна: "Послухай, цар, ти ж сказав, що Херсон вже наш і в конституції Росії це записано, а там українська армія, то що відбувається?". Логічне запитання, але його ніхто не ставить,
– додав Гордон.
Що може вигадати Путін
Гордон переконаний, що для кремлівського диктатора втрата Луганська та Донецька стане кулею в скроню. Тоді росіяни можуть отямитися, адже Путін "спеціальну військову операцію" починав, щоб звільнити Донбас, натомість Росія втратила те, що мала до СВО.
З іншого боку, журналіст вважає, що і в такому випадку Путін може спробувати нав'язати росіянам все що завгодно, оскільки це в нього вийшло з Херсоном.
Якщо Росія втратить Крим, Путін може вигадати найфантастичніші тези, припустив Гордон. Наприклад, про те, що Захід уже збирався кидати на Росію ядерну бомбу, якщо та не піде з Криму, тому Путін вирішив віддати Крим, але врятувати країну.
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Що чекає на Росію після війни
- Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що запорукою закінчення путінського режиму стане повний розгром окупантів на полі бою. В Росії революції не буде, замість неї може бути так звана смута. Якщо вцілілі військові повернуться з фронту зі зброєю в руках, вони стануть бандформуваннями і всередині Росії будуть ділити владу та територію.
- Президент Франції заявив, що Росію не потрібно розгромити. На Заході побоюються і роздумують над тим, як інтегрувати росіян у цивілізований світ після війни. Важливе значення має те, хто в Росії після війни контролюватиме зброю, в тому числі ядерну.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел зазначив, що після перемоги України ситуація в Росії довгий час буде нестабільною. Він також не вірить у те, що керівництво країни-агресора коли-небудь налагодить нормальні стосунки зі світом.