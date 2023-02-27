Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст, телеведучий Дмитро Гордон. Він зауважив, що російське суспільство може вчергове повірити Владіміру Путіну і прийняти будь-який результат СВО.

Дивіться також Путін доручив міноборони відновити контроль над всіма окупаційними військами в Україні, – ISW

Свого часу Путін офіційно оголосив про приєднання до Росії чотирьох нових суб'єктів: Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької області. Однак невдовзі українська армія звільнила Херсон.

Що повинно російське суспільство запитати Путіна: "Послухай, цар, ти ж сказав, що Херсон вже наш і в конституції Росії це записано, а там українська армія, то що відбувається?". Логічне запитання, але його ніхто не ставить,

– додав Гордон.

Що може вигадати Путін

Гордон переконаний, що для кремлівського диктатора втрата Луганська та Донецька стане кулею в скроню. Тоді росіяни можуть отямитися, адже Путін "спеціальну військову операцію" починав, щоб звільнити Донбас, натомість Росія втратила те, що мала до СВО.

З іншого боку, журналіст вважає, що і в такому випадку Путін може спробувати нав'язати росіянам все що завгодно, оскільки це в нього вийшло з Херсоном.

Якщо Росія втратить Крим, Путін може вигадати найфантастичніші тези, припустив Гордон. Наприклад, про те, що Захід уже збирався кидати на Росію ядерну бомбу, якщо та не піде з Криму, тому Путін вирішив віддати Крим, але врятувати країну.

Гордон про майбутнє Росії: дивитись відео

Що чекає на Росію після війни