Как сейчас работает метро в Киеве

Во время воздушной тревоги в Киеве метро работает в качестве укрытия. А во время комендантского часа воспользоваться подземкой не удастся.

Комендантский час в Киеве действует с 23:00 до 5:00. На это время киевский метрополитен прекращает работу.

Во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.

Как работают подземные станции во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00), когда звучит воздушная тревога:

при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;

проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно использовать звонок возле входной двери;

ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.

График отправления первых и последних поездов со станций киевского метро

Святошинско-Броварская линия (красная)

Оболонско-Теремковская линия (синяя)

Сырецко-Печерская линия (зеленая)