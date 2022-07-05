Как сейчас работает метро в Киеве
5 июля 2022 , 14:51Читати новину українською
Источник:Киевский метрополитен
Во время воздушной тревоги в Киеве метро работает в качестве укрытия. А во время комендантского часа воспользоваться подземкой не удастся.
Комендантский час в Киеве действует с 23:00 до 5:00. На это время киевский метрополитен прекращает работу.
Во время воздушной тревоги движение поездов на открытом участке красной линии и проезд поездов через Южный мост на зеленой линии приостанавливается.
Как работают подземные станции во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00), когда звучит воздушная тревога:
- при входе в метрополитен как укрытие обязательно иметь документ-удостоверение личности;
- проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно использовать звонок возле входной двери;
- ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену.
График отправления первых и последних поездов со станций киевского метро
Святошинско-Броварская линия (красная)
Оболонско-Теремковская линия (синяя)
Сырецко-Печерская линия (зеленая)