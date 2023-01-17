Стань воином киберфронта: как работает платформа "Мрия"

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует проект "Мрия". Это сильная инициатива противодействия российским оккупантам в медиапространстве.

Журналисты 24 канала посетили управление противодействия киберпреступлениям Департамента киберполиции Нацполиции. Начальник 1-го сектора капитан полиции Игорь Чепур Игорь подробнее рассказал о "Мрие".

К теме Служба безопасности выигрывает кибервойну у хакеров России, – эксперт

Что такое проект "Мрия"

Платформа – это проект Киберполиции и волонтеров. Чепур рассказал, что идея появилась, чтобы сотрудничать с подписчиками. Еще до полномасштабной войны была практика блокирования телеграмм-каналов наркомагазинов через бот. Тогда был замечен значительный эффект от инициативы.

Однако 24 февраля 2022 все поняли, насколько важна информационная поддержка военных, а также противодействие кремлевским медиапропагандистам. Затем бот переформатировали для обработки фейковых и пророссийских ресурсов, которые в дальнейшем "идут" на блокировку.

Киберполиция Украины совместно с волонтерами и неравнодушными гражданами превратила проект "МРИЯ" в сильную инициативу противодействия российским оккупантам в медиапространстве,

– рассказал Чепур.

Самая большая сила – подписчики

Присоединиться к команде кибервойска можно по ссылке.

Особенность проекта состоит в том, что каждый желающий может своими силами внести важный вклад для победы. Нужно выполнять онлайн-задания, систематически поступающие в телеграмм-бот "StopRussia I MRIYA".

Самая большая сила нашего сообщества – это наши подписчики. Благодаря вам мы успешно блокируем и противодействуем российской агрессии в Интернете,

– добавил Чепур.

Таким образом, платформа MRIYA – это проект, который создан для противодействия российским оккупантам в медиапространстве.



Как присоединиться к платформе