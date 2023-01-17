Журналісти 24 Каналу завітали до управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Нацполіції. Начальник 1-го сектору капітан поліції Ігор Чепур детальніше розповів про "Мрію".

До теми Служба безпеки виграє кібервійну у хакерів Росії, – експерт

Що таке проєкт "Мрія"

Платформа – це проєкт Кіберполіції та волонтерів. Чепур розповів, що ідея з’явилась, аби співпрацювати з підписниками. Ще до повномасштабної війни була практика блокування телеграм-каналів наркомагазинів через бот. Тоді помітили значний ефект від ініціативи.

Однак 24 лютого 2022 року усі зрозуміли, наскільки важлива інформаційна підтримка військових, а також протидія кремлівським медіапропагандистам. Відтак бот переформатували для опрацювання фейкових та проросійських ресурсів, які в подальшому "йдуть" на блокування.

Кіберполіція України, спільно з волонтерами та небайдужими громадянами перетворила проєкт "МРІЯ" у сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіапросторі,

– розповів Чепур.

Важливо! Приєднатись до команди кібервійська можна за посиланням.

Найбільша сила – підписники

Особливість проєкту полягає у тому, що кожен охочий може своїми силами зробити важливий внесок для перемоги. Потрібно виконувати онлайн-завдання, які систематично надходять у телеграм-бот "StopRussia I MRIYA".

Найбільша сила нашої спільноти — це наші підписники. Завдяки вам, ми успішно блокуємо та протидіємо російській агресії в Інтернеті,

– додав Чепур.

Таким чином платформа MRIYA – це проєкт, який створено для протидії російським окупантам в медіапросторі.



Як долучитись до платформи