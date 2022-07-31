Существует много вариантов использования дронов на поле боя. Об этом 24 каналу рассказал Сергей "Химера", инструктор школы дронов Dronarium.

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Как работает разведка дронами

Сергей объяснил, что обычно наши ребята видят картинку в режиме онлайн у себя на пульте. Этого им достаточно, чтобы скорректировать артиллерию или передать разведданные. Однако иногда украинские бойцы используют и онлайн-трансляции. Это делается для того, чтобы артиллерия могла работать самостоятельно.

По его мнению, с 2014 года работа наших воинов с дронами значительно улучшилась. "Химера" рассказал, что раньше на корректировку одного выстрела тратили около 10 минут, а сейчас – 1,5 минуты или даже меньше.

Украинские воины дезинформируют врага

Эксперт отметил, что существует много разных методов для дезинформации врага, чтобы заставить его стрелять по своим. Например, украинские бойцы часто работают с тыла врага, и оккупанты воспринимают наш дрон, как свой. И уже тогда артиллерия наносит удар по врагу.

Помешать успешной работе дронов может система радиоэлектронной борьбы врага. "Химера" рассказал, что пилот должен быть очень аккуратным для того, чтобы эффективно противостоять РЭБ. Пока существует много технологий, чтобы понимать, когда работает РЭБ, даже дистанционно. По его словам, все зависит от того, как работает система радиоэлектронной борьбы. Ведь она может влиять на разные факторы самого дрона.

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"Химера" рассказал о работе дронов: больше смотрите в видео

Оружие от западных партнеров: последние новости

США анонсировали новый пакет помощи Украине. Соответствующее заявление в США 29 июля на закрытом брифинге сделал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Однако он не раскрыл, какое именно оружие в этот раз получит Украина.

28 июля Украину посетил президент Литвы Гитанас Науседа. В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским политик заявил, что Литва расширяет поддержку Украины. Также Науседа приехал не с пустыми руками, а привез новый пакет военной помощи, включающий 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны.

Президент США Джо Байден 22 июля подписал пакет военной помощи для нашей страны. Известно, что в него войдут четыре установки HIMARS, дроны Phoenix Ghost, противотанковое оружие, командно-штабные машины и боеприпасы калибра 105 миллиметров.

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