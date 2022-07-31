Існує багато варіантів використання дронів на полі бою. Про це 24 каналу розповів Сергій "Химера", інструктор школи дронів Dronarium.

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Як працює розвідка дронами

Сергій пояснив, що зазвичай наші хлопці бачать картинку в режимі онлайн у себе на пульті. Цього їм достатньо, щоб скорегувати артилерію або передати розвіддані. Проте, іноді українські бійці використовують і онлайн-трансляції. Це робиться для того, щоб артилерія могла працювати самостійно.

На його думку, з 2014 року робота наших воїнів з дронами значно покращилась. "Химера" розповів, що раніше на коригування одного пострілу витрачали близько 10 хвилин, а зараз – 1,5 хвилини або навіть менше.

Українські воїни дезінформують ворога

Експерт зауважив, що існує багато різних методів для дезінформації ворога, щоб змусити його стріляти по своїх. Наприклад, українські бійці часто працюють з тилу ворога й окупанти сприймають наш дрон, як свій. І вже тоді артилерія завдає удар ворогу.

На заваді успішній роботі дронів стоїть система радіоелектронної боротьби ворога. "Химера" розповів, що пілот має бути дуже обережним для того, щоб ефективно протистояти РЕБ. Наразі існує багато технологій, щоб розуміти, коли працює РЕБ, навіть дистанційно. За його словами, все залежить від того, як працює система радіоелектронної боротьби. Адже вона може впливати на різні фактори самого дрона.

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"Химера" розповів про роботу дронів: більше дивіться у відео

Зброя від західних партнерів: останні новини

США анонсували новий пакет допомоги для України. Відповідну заяву в США 29 липня на закритому брифінгу зробив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Однак він не розкрив, яку саме зброю цього разу отримає Україна.

28 липня до України завітав президент Литви Гітанас Наусєда. Під час на пресконференції з Володимиром Зеленським політик заявив, що Литва розширює підтримку України. Також Наусєда приїхав не з пустими руками, а привіз новий пакет військової допомоги, який включає 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 22 липня підписав пакет військової допомоги для нашої країни. Відомо, що до нього ввійдуть 4 установки HIMARS, дрони Phoenix Ghost, протитанкова зброя, командно-штабні машини та боєприпаси калібру 105 міліметрів.

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