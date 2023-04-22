Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что "ждуны русского мира" рано или поздно будут вынуждены уехать.

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"Быстро это сделать (изменить отношение – 24 Канал) будет невозможно. Мы уже видели такое, когда фронт в Харьковской области российский обрушился, колонны машин стояли на границе с Россией. Слезы лили, бежали туда", – рассказал он.

Политтехнолог отметил, что многие люди, особенно пожилые, не готовы покидать свои дома. Мол, несмотря на их взгляды, они будут здесь до последнего.

"Да, он будет ходить с красным советским флагом, ждать Россию, но ехать он не будет. И вы с ним ничего не сделаете", – сказал Тизенгаузен.

Однако, если этот человек будет открыто призывать к коллаборационизму, то понесет ответственность.

Пересаживать пенсионеров, ожидающих Россию, наверное, это не путь Украины. Так Россия делает у себя. Но это не наш путь. Проводить с ними длинные упорные беседы. Если нет – до свидания, через границу,

– заявил он.

Борис Тизенгаузен отметил, как только россияне оккупируют новые территории, то они сразу отключают украинское телевидение и радио, и ставят свои телеканалы.

"И пошло-поехало, пропаганда полилась", – заявил он.

"Ибо родственники сказали"

Кроме того, люди берут информацию от своих родственников. Особенно тех, кто живет в приграничных районах России с Украиной.

"С которыми они созваниваются, которые говорят им оттуда: "Да все не так, вам там врут" и т.д.", – подчеркнул политтехнолог.

Изменить мнения можно

Он убежден, что у россиян сегментное мышление. Мол, они выбирают из информационного поля только те факты, которые совпадают с их мировоззрением.

Это сложный процесс, но я уверен, что мы с этим справимся. Есть алгоритмы, как с этим справиться,

– рассказал Тизенгаузен.

По его мнению, если отключить нашим гражданам российские каналы, телевидение и сайты, то через некоторое время они начнут воспринимать информацию с украинского информационного поля и изменять свои вгляды.

"Такие "зашитые коллаборанты" будут сидеть и думать: "Когда, наконец, через сколько десятилетий Россия снова придет? "Они останутся", – заметил он.

Политтехнолог убежден, что Владимиру Путину не нужны территории и люди, ему просто нужна война.

"Просто хочется войти в историю, как говорил Пригожин: "Украсть кусок земли пожирнее", – рассказал Борис Тизенгаузен.

Как работает российская пропаганда: смотрите видео

Принципы российской пропаганды

По мнению политтехнолога, российская пропаганда работает "в лучших традициях Йозефа Геббельса" и делает это безотказно.

"С тех пор не изменились основные тезисы геббельско-российской пропаганды, которую использует Россия", – заявил он.

Борис Тизенгаузен рассказал, что первый принцип – пропаганды должно быть очень много. А в стране-агрессоре ее переизбыток.

"Она просто сбивает с ног. Ее столько, что она просто сносит", – отметил он.

Второй принцип пропаганды Йозефа Геббельса – предельная простота сообщений.

Мы видим на российских пропагандистских шоу, именно этот принцип используется: "Укронацисты", "воюем с НАТО", биолаборатории и т.д." Это предельная простота, что даже не интеллектуальному человеку будет все понятно,

– подчеркнул политтехнолог.

Третий принцип – максимальное однообразие сообщений.

"Сколько раз Соловьев говорит "мы воюем с НАТО"? Это десятки раз за программу. То есть однообразие: "Воюем с НАТО", танки едут, Европа мерзнет, "укронацисты", "сатанисты" и т.д.", – сказал он.

Четвертый принцип – один из базовых – никаких вариаций пропагандистского месседжа. Мол, он должен быть максимально ясен.

"Вот это – "враг и все". То есть не "враг, с которым можно говорить", а "враг и все". Они все это используют", – рассказал Тизенгаузен.

Пятый принцип пропаганды о чувствах. Российская пропаганда, в основном, действует именно на чувства. К тому же появился современный термин "постправда" – когда правда действует сначала на чувства, а не на мысль. То есть, не позволяет анализировать.

"Когда вам показывают видеоряд: едут танки, российские солдаты куда-то шагают и т.д. Так это все – на чувство. Вы не хотите разбирать: "А куда они шагают? Сколько их?" – уверен он.

Шестой принцип – шок и ложь. То есть чрезвычайная ложь, которая шокирует и достигает своих результатов. По мнению политтехнолога, это было возможно в нацистской Германии и в российской пропаганде. Все из-за полного контроля над СМИ.

Чрезвычайная ложь

Когда у вас есть полный контроль, вы можете любую обычную "дичь" (продвигать – 24 Канал). Например: "Биолаборатории, украинцы засовывают комаров в беспилотники, сбрасывают, украинцы якобы сами бомбят драмтеатр в Мариуполе". Такая удивительная ложь,

– подчеркнул он.

По словам Бориса Тизенгаузена, Геббельс был убежден, что если продвигать ложь понемногу, то нужно, чтобы она сразу шокировала людей. И сейчас так поступают россияне. Кроме того, оккупанты добавили еще разделение на "свой – чужой".

"Внешний враг" – Запад, "укронацисты", американцы. А "свои" – "мы, Китай, Индия". ОДКБ они себе еще дописывают. Четкое распределение – нет "полуврагов" и "полудрузей". У них либо друзья, партнеры, либо враги", – подытожил политтехнолог.

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