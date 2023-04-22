Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що "почекуни руского міра" рано чи пізно будуть вимушені поїхати.

Дивіться також "Треба обіцяти пралку або туалет": Путін марно мотивує армію на окупованих територіях

"Швидко це зробити (змінити ставлення – 24 Канал) буде неможливо. Ми вже бачили таке, коли фронт в Харківській області російський обвалився, колони машин стояли на кордоні з Росією. Сльозки лили, бігли туди", – розповів він.

Політтехнолог зауважив, що багато людей, особливо похилого віку, не готові залишати свої домівки. Мовляв, попри їх погляди, вони будуть тут до останнього.

"Так, він буде ходити з червоним прапором радянським, чекати Росію, але їхати він не буде. І ви з ним нічого не зробите", – сказав Тизенгаузен.

Однак, якщо ця людина буде відкрито закликати до колабораціонізму, то понесе відповідальність.

Пересаджувати пенсіонерів, які чекають Росію, напевно, – це не шлях України. Так Росія робить у себе. Але це не наш шлях. Проводити з ними довгі завзяті бесіди. Якщо ні – до побачення, через кордон,

– заявив він.

Борис Тизенгаузен зазначив, щойно росіяни окуповують нові території, то вони одразу вимикають українське телебачення та радіо, і ставлять свої телеканали.

"І пішло-поїхало, пропаганда полилася", – заявив він.

"Бо родичі сказали"

Окрім того, люди беруть інформацію від своїх родичів. Особливо тих, які живуть у прикордонних районах Росії з Україною.

"З якими вони зідзвонюються, які кажуть їм звідти: "Та все не так, вам там брешуть" тощо. Йде таке обробка. Якщо телевізору можна ще, припустимо, не повірити, його можна вимкнути, то спілкування з родичами не завжди можна вимкнути", – наголосив політтехнолог.

Змінити думки можна

Він переконаний, що у росіян сегментне мислення. Мовляв, вони обирають з інформаційного поля лише ті факти, які збігаються з їхнім світоглядом.

Це складний процес, але я впевнений, що ми з цим впораємося. Є алгоритми, як з цим впоратися,

– розказав Тизенгаузен.

На його думку, якщо відключити нашим громадянам російські канали, телебачення та сайти, то через певний час вони почнуть сприймати інформацію із українського інформаційного поля та змінювати свої погляди.

"Такі "зашиті колаборанти" будуть сидіти й думати: "Коли, нарешті, через скільки десятиліть Росія знову прийде?" Вони залишаться", – зауважив він.

Політтехнолог переконаний, що Владіміру Путіну не потрібні території та люди, йому просто треба війна.

"Просто хочеться увійти в історію, як казав Пригожин: "Вкрасти шматок землі пожирніше", – розповів Борис Тизенгаузен.

Як працює російська пропаганда: дивіться відео

Принципи російськой пропаганди

На думку політтехнолога, російська пропаганда працює "в найкращих традиціях Йозефа Геббельса" і робить це безвідмовно.

"З того часу не змінилися основі тези геббельсівсько-російської пропаганди, яку використовує Росія", – заявив він.

Борис Тизенгаузен розповів, що перший принцип – пропаганди має бути дуже багато. А в країні-агресорці її надлишок.

"Вона просто збиває з ніг. Її стільки, що вона просто зносить", – зазначив він.

Другий принцип пропаганди Йозефа Геббельса – гранична простота повідомлень.

Ми бачимо на російських пропагандистських шоу, саме цей принцип використовується: "Укронацисти", "воюємо з НАТО", біолабораторії тощо". Це гранична простота, що навіть не інтелектуальній людині буде все зрозуміло,

– наголосив політтехнолог.

Третій принцип – максимальна одноманітність повідомлень.

"Скільки разів Соловйов говорить "ми воюємо з НАТО"? Це десятки разів за програму. Тобто одноманітність: "Воюємо з НАТО", танки їдуть, Європа мерзне, "укронацисти", "сатаністи" тощо", – сказав він.

Четвертий принцип – один із базових – жодних варіацій пропагандистського меседжу. Мовляв, він має бути максимально зрозумілим.

"От це – "ворог і все". Тобто не "ворог, з яким можна говорити", а "ворог і все". Вони все це використовують", – розповів Тизенгаузен.

П'ятий принцип пропаганди про почуття. Російська пропаганда, переважно, діє саме на почуття. До того ж, з'явився сучасний термін "постправда" – коли правда діє спочатку на почуття, а не на думку. Тобто, не дає можливості аналізувати.

"Коли вам показують відеоряд: їдуть танки, російські солдати кудись крокують тощо. То це все – на почуття. Ви не хочете розбирати: "А куди вони крокують? Скільки їх?" – упевнений він.

Шостий принцип – шок та брехня. Тобто, надзвичайна брехня, яка шокує і досягає своїх результатів. На думку політтехнолога, це було можливо в нацистській Німеччині та в російській пропаганді. Усе через повний контроль над ЗМІ.

Надвичайна брехня

Коли у вас є повний контроль, ви можете будь-яку надвичайну "дичину" (просувати – 24 Канал). Наприклад: "Біолабораторії, українці засовують комарів в безпілотники, скидають, чи українці нібито самі бомблять драмтеатр в Маріуполі". Така надзвичайна брехня,

– наголосив він.

За словами Бориса Тизенгаузена, Геббельс був переконаний, якщо просувати брехню потроху, то треба, щоби вона одразу шокувала людей. І нині так роблять росіяни. Окрім того, окупанти додали ще розподіл на "свій – чужий".

"Зовнішній ворог" – Захід, "укронацисти", американці. А "свої" – "ми, Китай, Індія". ОДКБ вони собі ще дописують. Чіткий розподіл – немає "напівворогів" і "напівдрузів". У них або друзі, партнери, або вороги", – підсумував політтехнолог.

Російська пропаганда: останнє