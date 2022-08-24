Незваные "туристы" любят концерты кобзона: видео, как работает украинская разведгруппа на Донбассе

Украинские воины показали кадры с ликвидацией российских захватчиков, которые скрывались в частных домах Донецкой области.

Оккупанты прятались в домах мирных жителей Донбасса и стреляли оттуда по позициям украинских защитников.

В тему ВСУ сбили вражеский беспилотник на Черниговщине: воздушная тревога звучала долго

Разведгруппа К2 проследила за врагами из воздуха

Разведгруппа проследила за врагом и даже сняла, как им "прилетает" ответ от украинских защитников. Один из оккупантов получил травму.

Продолжаем показывать вам путешествия незваных "туристов", решивших прогуляться в пешем порядке по окрестностям одного украинского города Донецкой области, при этом постреливая в направлении позиций украинского войска. Ребята из разведывательной группы К2 со своими славными товарищами начали за ними следить с воздуха,

– рассказали в К2 54 ОМБр.

Защитники Украины называют российских захватчиков "незваными туристами". Воины шутят, что оккупанты слишком сильно любят концерты кобзона.

На видео видно, как россияне бросили своего товарища

На видео, когда один из российских военных получил травму, сначала его побратимы пытались ему помочь и вынести из-под огня. Но после очередного удара оккупанты разбежались в разные стороны, словно тараканы, просто бросив своего товарища на землю.

Увидели, что один из них получил травму, ребята пытались спасти "уважаемого туриста", но не получилось. Вывод в том, что "туристы" любят своего певца кобзона и с этим ничего нельзя поделать,

– шутят воины.

Свои оставили "туриста" на произвол судьбы: скриншот с видео

Разведгруппа K2 будет благодарна за помощь

Если вы хотите поддержать "туристическое" направление украинских защитников и присоединиться к борьбе с незваными гостями, топчущими земли Донецкой области, вы можете помочь финансово:

PayPal: vova.golovko199985@gmail.com

www.patreon.com/k254ombr

Монобанк 5375414101428273, Головко Владимир Игоревич

К теме – приключения российских "туристов" на Донбассе: смотрите видео