По словам Малюка, по состоянию на 27 октября в Украине задержали более 360 агентов Кремля. Речь идет о разнокалиберной агентуре: от топовых госпредателей, таких, как Медведчук, до рядовых – тех, кто собирает координаты мест дислокации, передвижения ВСУ.

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Глава СБУ о вражеских агентах в Украине

Исполняющий обязанности главы СБУ подчеркнул, что во вражеской агентуры достаточно многогранная деятельность. Она работает по разным направлениям: и по военному, и по правоохранительному блоку, и в политике.

Он напомнил, как СБУ задержала генерал-майора, пенсионера ГУР МО Украины, который собирал и передавал информацию врагу. Во время задержания он сопротивлялся и даже пытался отстреливаться.

Кстати. Злоумышленник предоставлял российским оккупантам закрытые данные о мерах, предпринимаемых ВСУ и другими подразделениями Сил обороны для противодействия вооруженной агрессии страны-террориста.

Это один из примеров. Путин – спецслужбист. И мы понимаем, что он 20 лет агентурно проникал в нашу страну. Фактически СБУ – это тот инструмент, тот меч, который отрезает эти агентурные щупальца,

– сказал Малюк.

Глава СБУ подчеркнул, что в начале полномасштабной войны и до 24 февраля было принято очень много мер по задержанию вражеской агентуры.

Что сказал Малюк в новом интервью: главное

Василий Малюк поделился мыслями о псевдоследствии оккупантов по поводу инцидента на Крымском мосту. Он отметил, что россияне демонстрируют свой непрофессионализм.

Он рассказал, имеет ли СБУ какое-либо отношение к "хлопкам" и "самоликвидации" коллаборантов на оккупированных территориях. По его словам, "россияне не умеют правильно обращаться с "хлопком".

Глава СБУ также раскрыл новые детали задержания экс-главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Малюк рассказал, что предатель докладывал врагу информацию, в частности секретную, о ситуации в Украине и в Службе.

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