За словами Малюка, станом на 27 жовтня в Україні затримало понад 360 агентів Кремля. Мова йде про різнокаліберну агентуру: від топових держзрадників, таких, як Медведчук, до пересічних – тих, хто збирає координати щодо місць дислокації, пересування ЗСУ.
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Глава СБУ про ворожих агентів в Україні
Виконуючий обов'язки голови СБУ наголосив, що у ворожої агентури досить багатогранна діяльність. Вона працює на різних напрямах: і по військовому, і по правоохоронному блоку, і в політиці.
Він пригадав, як СБУ затримала генерал-майора, пенсіонера ГУР МО України, який збирав і передавав інформацію ворогу. Під час затримання він чинив опір та навіть пробував відстрілюватися.
Це один із прикладів. Путін – спецслужбіст. І ми розуміємо, що він 20 років агентурно проникав у нашу країну. Фактично СБУ – це той інструмент, той меч, який відрізає ці агентурні щупальця,
– сказав Малюк.
Очільник СБУ наголосив, що на початку повномасштабної війни й до 24 лютого було вжито дуже багато заходів щодо затримання ворожої агентури.
Що сказав Малюк у новому інтерв'ю: головне
- Василь Малюк поділився думками про псевдослідство окупантів щодо інциденту на Кримському мосту. Він наголосив, що росіяни демонструють свій непрофесіоналізм.
- Він розповів, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях. За його словами, "росіяни не вміють правильно поводитися з "бавовною"".
- Очільник СБУ також розкрив нові деталі затримання ексглави управління СБУ у Криму Олега Кулініча. Малюк розповів, що зрадник доповідав ворогу інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі.
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