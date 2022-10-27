За словами Малюка, станом на 27 жовтня в Україні затримало понад 360 агентів Кремля. Мова йде про різнокаліберну агентуру: від топових держзрадників, таких, як Медведчук, до пересічних – тих, хто збирає координати щодо місць дислокації, пересування ЗСУ.

Читайте також Працював на два фронти: ​ДБР повідомило ще одну підозру ексгенералу СБУ Наумову

Глава СБУ про ворожих агентів в Україні

Виконуючий обов'язки голови СБУ наголосив, що у ворожої агентури досить багатогранна діяльність. Вона працює на різних напрямах: і по військовому, і по правоохоронному блоку, і в політиці.

Він пригадав, як СБУ затримала генерал-майора, пенсіонера ГУР МО України, який збирав і передавав інформацію ворогу. Під час затримання він чинив опір та навіть пробував відстрілюватися.

До речі. Зловмисник надавав російським окупантам закриті дані про заходи, яких вживають ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони задля відсічі збройній агресії країни-терористки.

Це один із прикладів. Путін – спецслужбіст. І ми розуміємо, що він 20 років агентурно проникав у нашу країну. Фактично СБУ – це той інструмент, той меч, який відрізає ці агентурні щупальця,

– сказав Малюк.

Очільник СБУ наголосив, що на початку повномасштабної війни й до 24 лютого було вжито дуже багато заходів щодо затримання ворожої агентури.

Що сказав Малюк у новому інтерв'ю: головне

Василь Малюк поділився думками про псевдослідство окупантів щодо інциденту на Кримському мосту. Він наголосив, що росіяни демонструють свій непрофесіоналізм.

Він розповів, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях. За його словами, "росіяни не вміють правильно поводитися з "бавовною"".

Очільник СБУ також розкрив нові деталі затримання ексглави управління СБУ у Криму Олега Кулініча. Малюк розповів, що зрадник доповідав ворогу інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі.

Варте уваги – СБУ затримала банду, якою керував зрадник Кива: відео