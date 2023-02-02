В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как работает система противодействия враждебным беспилотникам. Заметим, что в Украину поступило шесть таких систем.

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Как работают "Ловцы Шахидов"

"Ловцы" – это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Эта система – надежная защита от вражеских беспилотников, способная обнаруживать все типы летательных средств.

Принцип работы "ловцов Шахидов" состоит в том, что средствами радиоэлектронной борьбы они давят сигнал дрона и фактически ловят его сеткой.

Комплекс радаров и средств глушения сигналов помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА, выпуская на перехват собственные дроны.

Интересно, что в своем комплексе "Ловец Шахидов" имеет автономный дрон Fortem DroneHunter F700, который может разгоняться до 100 километров в час. Этот квадрокоптер "вооружен" специальными сетками, которыми он охотится за враждебными БПЛА.

Как работают "Ловцы Шахедов": смотрите видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что "ловцы" обеспечат защиту энергетических объектов страны

Что известно о последней атаке "Шахидов"

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе. Пуски ударных БПЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.