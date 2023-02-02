У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, як працює система протидії ворожим безпілотникам. Зауважимо, що в Україну надійшли шість таких систем.

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Як працюють "Ловці Шахідів"

"Ловці" – це найсучасніші оборонні технології, які захищають стратегічні об'єкти США. Ця система – надійний захист від ворожих безпілотників, здатна виявляти всі типи літальних засобів.

Принцип роботи "ловців Шахідів" полягає в тому, що засобами радіоелектронної боротьби вони давлять сигнал дрона й фактично ловлять його сіткою.

Комплекс радарів та засобів глушення сигналів допомагає виявляти та блокувати ворожі БПЛА, випускаючи на перехоплення власні дрони.

Цікаво, що у своєму комплексі "Ловець Шахідів" має автономний дрон Fortem DroneHunter F700, який може розганятись до 100 кілометрів за годину. Цей квадрокоптер "озброєний" спеціальними сітками, якими він полює на ворожі БПЛА.

Як працюють "Ловці Шахедів": дивіться відео

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що "ловці" забезпечать захист енергетичних об'єктів країни.

Що відомо про останню атаку "Шахідів"

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе. Пуски ударних БпЛА здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.