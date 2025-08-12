"Прием. 5 минут". На безумной скорости с выключенными фарами машина летит к позициям. Рядом горит посадка, но размышления о ней обрывают слова водителя на псевдо "Лютый", который предупреждает, что сейчас сильно встряхнет. Через несколько минут мы уже были на месте, быстро выгрузились и побежали к месту назначения.

Мы оказались в одном из сел на Лиманском направлении, где считанные километры разделяли нас от российских позиций, ведь мы прибыли к бойцам минометного расчета батальона "Внуки Адольфовны" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. И следующий день провели вместе с ними.

За этот день мы увидели, как работают минометными, с чем могут сталкиваться в работе и поговорили с ними об их службе. Обо всем этом и не только читайте в эксклюзивном репортаже 24 Канала с Лиманского направления.

Внимательные к каждому звуку: как работают минометчики сейчас?

Несколько часов в прохладном блиндаже после дней невероятной жары в Донецкой области могли бы показаться чем-то невероятным, если бы не несколько нюансов. Например, периодические "выходы" и "приходы".

Современная война меняет правила игры. Теперь бойцы просто не могут работать постоянно, но внимательными должны быть 24/7. Пока "Грей" заваривает кофе, а "Турист" стоит на вахте, каждый из бойцов готов в любой момент бежать на позицию отрабатывать по вражеским целям. Ребята шутят, что мы можем целый день провести в блиндаже и вернуться обратно без каких-либо материалов.

Первые несколько часов у нас была мысль, что, видимо, ребята не шутят. Время проходит за разговорами и перекурами и периодической тишиной, когда все прислушиваются к FPV-дрону, летящему где-то неподалеку.

Дроны полностью изменить ход работы. Даже теперь после того, когда по рации прозвучала команда "К бою", бойцы были готовы к выходу за несколько секунд, однако никто не спешил выбегать из блиндажа к позициям, пока командир "Турист" не убедится, что все чисто и можно двигаться.

Теперь надо думать, как не разоблачить позицию, как работать так, чтобы враг нас не нашел. И не всегда можно работать, потому что насыщенность дронов очень большая,

– говорит командир.



"Турист" – командир минометного расчета/ Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

К счастью, этот раз все чисто и группа минометчиков выходит или скорее выбегает на позиции. Наводчик "Грей" снимает маскировку с миномета, номер обслуги "Ужик" готовит мины, "Турист" проводит расчеты. Наведение. Все готово. Раздается выстрел.

Звук "прилета" еще не прозвучал, но минометчики уже готовят следующий. "Ужик" забрасывает мину и отворачивается от миномета, успевая закрыть уши. Выстрел.

Отработка по вражеской пехоте, как нам сообщили. Это для того, чтобы не допустить их к нашим позициям. Надо уничтожить или, по возможности, ранить. Там потом могут дорабатывать дроны. Задачу нам ставят с КСП (командно-наблюдательного пункта – 24 Канал), они видят с дронов больше, чем мы. Мы видим только миномет и прицел,

– говорит "Турист".



"Грей" наводит миномет / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

После третьего выстрела "Грей" маскирует миномет, а бойцы возвращаются в блиндаж. Однако, конечно, сначала командир убеждается, что бежать сейчас безопасно. Ребята готовы в любой момент вернуться на позицию и отработать снова.

Дроны изменили правила игры, но не заменили миномет

Наводчик "Грей" служит в армии с прошлой осени. С начала своего пути в армии работает с минометом. Боец говорит, что эта отработка была довольно спокойной. Однако в целом часто на работу влияют дроны.

Когда ты слышишь звук или "мавика" или FPV, то навестись нормально на цель невозможно, потому что в первую очередь нужно сделать все, чтобы не спалиться,

– объясняет "Грей".

Однако несмотря на то, что за последние 4 года война изменилась абсолютно полностью из-за активного применения дронов, БПЛА так и не заменили ни артиллерию, ни миномет. Командир "Турист", который в армии с начала полномасштабного вторжения, объясняет это тем, что миномет все еще остается огневой мощью, которая относительно с большого расстояния и довольно быстро может достать до врага и поразить его.



Дроны не смогли полностью заменить миномет и другие средства поражения / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Кроме того, успешная отработка по россиянам может вызвать санитарные потери врага в виде оккупантов с осколочными ранениями.

И в то же время "Турист" признает – главная ставка сейчас в этой войне на дроны. Однако на действие есть противодействие и беспилотникам пытаются противодействовать средства РЭБ. Поэтому в условиях современной войны оставить только одно средство огневого поражения довольно рискованно.

Например, казалось бы, что минометчики просто не могут работать ночью, ведь тогда есть больший риск "сжечь" позицию. Однако "Турист" говорит, что бывали и такие случаи, когда работали и ночью, потому что была такая необходимость.

По каким целям и как работают минометчики?

Командир "Турист" отвечает здесь не только за жизнь бойцов, но и за организацию работы и подготовку к ней. Например, после первой отработки через несколько минут "Турист" вместе с "Греем" снова выбежали на позиции, чтобы навести миномет на новую цель. Через несколько минут они вернулись в ожидании новых задач. "Грей" говорит, что наведение миномета занимает 2 – 3 минуты, донаведение – до 30 секунд.



Наведение миномета на позиции / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

"Турист" объясняет, что у минометчиков есть два основных типа отработок. Первые – плановые. То есть это вражеские цели в зоне поражения миномета. Чаще всего это логистические пути, по которым периодически происходит отработка. Второй тип – текущие цели, которые появляются в зоне ответственности, так как это было с вражеской пехотой.

В ответ на вопрос о том, как часто приходится наводить миномет на новые цели, "Турист" говорит, что это происходит по-разному.

Все зависит от интенсивности на том участке. Миномет может стоять наведенным на одну точку и работать по ней. Если противник будет идти в одну точку, то так и будет,

– говорит командир.

Снова раздается команда "К бою!" Убедившись, что на улице чисто, бойцы снова отправляются на позицию и по привычному алгоритму отрабатывают. Однако на этот раз что-то идет не так – после выстрела миномет подлетел в воздух.

"Грей" объясняет, что такое происходит крайне редко, но причина в том, что при наведении миномета пришлось поднять плиту, на которой он стоит, а нового крепления оказалось недостаточно, чтобы он был неподвижным во время выстрела. Однако бойцы это довольно быстро исправили, замаскировали миномет и вернулись на позицию.

Какая главная задача у минометчиков?

Конечно же, что у всех звеньев Сил обороны задача одна. Однако если говорить, что цель минометчиков – уничтожать врага, то это сильное упрощение их работы. Миномет должен поражать живую силу и огневые средства россиян, которые есть в зоне его досягаемости. Также минометчики отрабатывают и по легкобронированным целям. Однако первоочередная цель отработки – это прикрытие пехоты.

Здесь это понимает каждый боец, но, пожалуй, больше всего – номер обслуги "Ужик", который был пехотинцем, а после ранения вернулся в армию как минометчик. Сейчас боец занимается доставкой мин и подготовкой к выстрелам и убежден, что надежное прикрытие является сверхважным для пехотинцев.



"Вужик" – номер обслуги / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Пехота – это основная сила, которая сдерживает врага на передовой, а мы ее прикрываем. Когда я сам был в пехоте, то нас часто хорошо прикрывали, когда мы делали такой запрос. Эта поддержка очень важна, потому что без нее мы потеряем личный состав,

– объясняет "Ужик".

С ним соглашается командир, который убежден, что без минометов, гранатометов и дронов пехота не может работать. В то же время часто это не столько о работе, сколько о жизни бойцов.

Тонкости работы миномета и дефективные мины

Минометчики часто далеко не сразу видят результаты своей работы. "Турист" говорит, что на позиции видно только миномет и есть заданные цели, по которым надо отработать. Однако успех измеряют количеством пораженных целей и потраченных боеприпасов. Много целей с минимумом мин – это однозначно успех.

Чаще всего за чертой посадки оказывается наводчик "Грей". Однако он уверяет, что если прислушиваться ко всему, что происходит вокруг и реагировать, если слышишь подозрительные звуки, то работа не является сложной. Хотя, как признается наводчик, с моральной точки зрения трудно осознавать тот факт, что тебя постоянно хотят убить, потому что миномет является одной из приоритетных целей для противника.

Если у противника будет выбор, по кому нанести огневое поражение – по пехотинцам или по миномету, то однозначно выберут миномет, потому что он в первую очередь предназначен для прикрытия пехотинцев. Если их никто не будет прикрывать, то их легче будет уничтожить,

– объясняет "Грей".

"Ужик", как ответственный за мины, говорит, что очень важным в работе является не ошибиться, потому что ошибка в работе или мина с дефектом – это не только о том, что не состоится отработка по россиянам, но и о том, что она может полететь к своим.

Как человек, который был в пехоте, скажу, что такие случаи – это очень неприятно,

– говорит "Вужик".



"Ужик" отвечает за подготовку мин к выстрелам / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Относительно дефективных мин, боец говорит, что это исключение, а не правило, и такое случается редко.

Номер обслуги готовит каждую мину к выстрелу. От того, на какое расстояние планируется выстрел, зависит то, сколько пороха надо намотать на мину. Именно от этого зависит выстрел.

Тем более все мины одинаковые по размеру, однако разница в их весе. Если мина тяжелее – нужно больше пороха, чтобы она долетела до цели. Но если столько же пороха дать на легкую мину, то она полетит гораздо дальше от нужной точки.



Работа с минами требует знания многих нюансов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Как стать хорошим минометчиком?

"Турист" говорит, что к новобранцам есть только одно условие – желание работать, а всему остальному научат. Конечно, нужно быть внимательным, однако, кажется, сейчас это важно не только на службе, но и в любой сфере жизни.

Командир говорит, что новобранцев в минометных расчетах учат всему необходимому. В частности обучение построено так, что каждый в расчете является взаимозаменяемым.

Новобранцы, которые становятся частью минометного расчета, постепенно и методично учатся. И учатся всему, чтобы знать и понимать взаимодействие, чтобы при необходимости любого члена расчета можно было бы заменить,

– говорит "Турист".



Минометчиков учат быть взаимозаменяемыми на позициях / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Командир не говорит об ориентировании на местности, умение прочитать координаты и понимание того, что такое азимут. Однако даже за несколько часов рядом с минометчиками появлялось желание попросить прощения у своей учительницы географии за то, что я считал, что эти знания никому, кроме географов, не нужны.

, Несостоявшаяся эвакуация, и горящее поле: вместо выводов

В селе, где мы на позициях, остался один гражданский житель. Дедушка, которому чуть за 70. От эвакуации он упорно отказывается, хоть и приходится жить в подвале без средств к существованию.

Он наведался к бойцам и те всячески пытались уговорить его уехать, поскольку вот-вот приедет машина за нами. Однако он отказался и убедить его снова не получилось. Ребята поделились с ним провизией. С этим он и пошел домой или, точнее, в свой подвал.

"Лютый" приехал за нами на то же место, и, кажется, загрузились мы куда быстрее, чем разгружались ночью. Выяснилось, что по машине едва не прилетело, когда она возвращалась.

Мы ехали обратно так же быстро, как заезжали. Посадка уже не горела – огонь перекинулся на поля. Вместо сбора урожая – его уничтожение. Более того, по дороге назад мы даже увидели фермера, который привез бочку воды, чтобы тушить поля. За считанные километры от фронта. Удалось ли ему потушить огонь – не знаю до сих пор. Как и то, удалось ли ему вернуться.