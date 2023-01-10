Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, первые попытки адаптации ракет Sea Sparrow на комплекс "Бук" проводила Чехия. Сразу после вступления в НАТО у них было достаточное количество, поэтому они первыми проводили такие эксперименты.

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Олег Жданов отметил, что Украина завершила ту программу адаптации, которая была давно начата другими странами.

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Военный эксперт объяснил, чем плотнее будет система противовоздушной обороны, тем больше шансов, что ее не смогут преодолеть российские ракеты или дроны.

"Ракеты для Бука фактически никто не выпускает. Сегодня для нас это уже проблема: "где брать ракеты для комплексов Бук?" Если мы адаптируем эту ракету для наших пусковых, фактически тогда нам будут поставлять боеприпасы для наших комплексов, которые есть у нас на вооружении", – объяснил Жданов.

Он объяснил, что тогда это снимает, наверное, 70% проблем при передаче вооружения:

не надо переучать экипажи,

не нужно передавать пусковые установки,

к ним не нужно организовывать сервисное, техническое обслуживание и ремонт. Все наше.

По словам эксперта, эти ракеты дают преимущество в том, что они работают по принципу "пустил и забыл", как и Javelin. Бук может обнаруживать до 60 целей, 18 сопровождать и до 8 целей может поражать одновременно. Если у нас сохранилось множество Буков, это дает нам шансы на укрепление нашей противовоздушной обороны.

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При этом Олег Жданов добавил, что сомневается, что у Украины осталось 70 Буков. За 10 месяцев войны мы тоже несли потери, поэтому их количество сегодня меньше.

Бук это система среднего радиуса действия и она военная. Преимущественно он применяется для прикрытия войск от воздушных целей. Если там достаточное количество противовоздушных средств, тогда мы можем эти пусковые установки расставлять внутри страны для защиты отдельных объектов,

– объяснил Олег Жданов.

Он отметил, что Sea Sparrow борется не только с самолетами, но и ракетами. Именно поэтому, как защита объектов, например, критической инфраструктуры, она была бы очень хороша. Все будет зависеть от количества пусковых и возможности наших ВСУ выделить их для расположения в глубине территории Украины.

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