Как реагируют украинские политики на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022
Украина выиграла Евровидение-2022. Украинские политики мгновенно отреагировали на победу Kalush Orchestra. Группа выступила с песней Stefania.
Денис Шмигаль сказал, что это дает нам веру в еще одну победу. Кстати, аналогичным был комментарий самих победителей.
Отметьте Сделаем все, чтобы Евровидение принимал Мариуполь, – Зеленский о победе Kalush Orchestra
Успех дает веру в еще одну победу
Денис Шмигаль написал, что родное слово услышали в нашем мире. Премьер поздравил ребят с победой.
Сегодняшняя победа важна для украинцев, потому что каждый такой успех вдохновляет и дает нам веру в еще одну победу, которую мы обязательно скоро одержим,
– уверен Шмигаль.
Kalush Orchestra призвал освободить защитников Мариуполя
В украинском МИДе напомнили, что Украина получила рекордные 631 балл, поэтому максимальные баллы нашей стране отдали 28 государств.
Выступив в финале, Kalush Orchestra призвал весь мир помочь украинским защитникам в окруженной "Азовстали". Спасите "Азовсталь" сейчас!
– написали в Министерстве иностранных дел.
В МИДе опубликовали обращение Олега Псюка освободить защитников Мариуполя: смотрите видео