Как реагируют украинские политики на победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022

Украина выиграла Евровидение-2022. Украинские политики мгновенно отреагировали на победу Kalush Orchestra. Группа выступила с песней Stefania.

Денис Шмигаль сказал, что это дает нам веру в еще одну победу. Кстати, аналогичным был комментарий самих победителей.

Отметьте Сделаем все, чтобы Евровидение принимал Мариуполь, – Зеленский о победе Kalush Orchestra

Успех дает веру в еще одну победу

Денис Шмигаль написал, что родное слово услышали в нашем мире. Премьер поздравил ребят с победой.

Сегодняшняя победа важна для украинцев, потому что каждый такой успех вдохновляет и дает нам веру в еще одну победу, которую мы обязательно скоро одержим,

– уверен Шмигаль.

Kalush Orchestra призвал освободить защитников Мариуполя

В украинском МИДе напомнили, что Украина получила рекордные 631 балл, поэтому максимальные баллы нашей стране отдали 28 государств.

Выступив в финале, Kalush Orchestra призвал весь мир помочь украинским защитникам в окруженной "Азовстали". Спасите "Азовсталь" сейчас!

– написали в Министерстве иностранных дел.

В МИДе опубликовали обращение Олега Псюка освободить защитников Мариуполя: смотрите видео