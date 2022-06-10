Чтобы облегчить родителям эту задачу, в Министерстве юстиции Украины объяснили, как именно сейчас можно зарегистрировать новорожденного, в том числе и людям, которые переехали в другие регионы страны или остались на временно оккупированной территории.

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Как происходит регистрация ребенка в военное время

Где зарегистрировать ребенка

Во время войны государственную регистрацию рождения ребенка можно осуществить в любом государственном органе ЗАГС. Для этого достаточно обращения одного или двух родителей, одного из родственников, друзей или другого доверенного лица. Процедура регистрации бесплатно.

Необходимые документы

Чтобы малыша зарегистрировали, нужно предоставить медицинское заключение о рождении и медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о. Если не было возможности оформить соответствующее свидетельство, принимают и выданные медработником справки произвольной формы без проставления печати.

Если ребенок был рожден не в медицинском учреждении, нужно обратиться к врачу, чтобы оформил медицинское свидетельство о рождении после проведения осмотра матери и ребенка. Для этого необходимо, чтобы в первично учетной медицинской документации женщины, в том числе и в электронной системе здравоохранения, была информация о беременности.

Сроки регистрации

В мирное время родителей обязывают зарегистрировать новорожденного в течение 1 месяца. В период войны ответственность за нарушение этого срока не применяется, так что для регистрации при необходимости можно обратиться и позже.

Регистрация ребенка на временно оккупированной территории

На временно оккупированных территориях украинские органы государственной регистрации не работают, поэтому на регистрацию новорожденного ребенка могут возникнуть сложности. Поскольку, как указано выше, ответственность за нарушение месячного срока для регистрации в военное время не применяется, это можно сделать, когда появится такая возможность.

Если малыша зарегистрировали на оккупированной территории и выдали ему свидетельство о рождении, родители смогут обжаловать это. Для этого нужно будет обратиться в суд на подконтрольной Украине территории. Такие дела рассматриваются в упрощенной процедуре и без уплаты судебного сбора.

Когда ребенка будут регистрировать уже в украинском госоргане, необходимо добавить в медицинские документы и полученное решение суда об установлении факта рождения.

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