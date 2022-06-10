Аби полегшити батькам це завдання, у Міністерстві юстиції України пояснили, як саме зараз можна зареєструвати новонародженого, зокрема й людям, які переїхали в інші регіони країни або ж залишилися на тимчасово окупованій території.

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Як відбувається реєстрація дитини в воєнний час

Де зареєструвати дитину

Під час війни державну реєстрацію народження дитини можна здійснити у будь-якому державному органі РАЦС. Для цього достатньо звернення одного або двох батьків, когось із родичів, друзів чи іншої довіреної особи. Процедура реєстрації є безкоштовною.

Необхідні документи

Щоб малюка зареєстрували, потрібно надати медичний висновок про народження і медичне свідоцтво про народження за формою №103/о. Якщо не було можливості оформити відповідне свідоцтво, зараз приймають й видані медпрацівником довідки довільної форми без проставлення печатки.

Якщо дитина була народжена не в медичному закладі, потрібно звернутися до лікаря, аби той оформив медичне свідоцтво про народження після проведення огляду матері та дитини. Для цього необхідно, аби в первинно-обліковій медичній документації жінки, зокрема й в електронній системі охорони здоров'я, була інформація про вагітність.

Терміни реєстрації

За мирного часу батьків зобов'язують зареєструвати новонародженого протягом 1 місяця. У період війни відповідальність за порушення цього терміну не застосовується, тож для реєстрації за потреби можна звернутися й пізніше.

Реєстрація дитини на тимчасово окупованій території

На тимчасово окупованих територіях українські органи державної реєстрації не працюють, тож з реєстрацію новонародженої дитини можуть виникнути складнощі. Оскільки, як вказано вище, відповідальність за порушення місячного терміну для реєстрації у воєнний час не застосовується, це можна зробити, коли з'явиться така можливість.

Якщо малюка зареєстрували на окупованій території та видали йому російське свідоцтво про народження, батьки зможуть оскаржити це. Для цього потрібно буде звернутися до суду на підконтрольній Україні території. Такі справи розглядають у спрощеній процедурі та без сплати судового збору.

Коли дитину реєструватимуть вже в українському держоргані, необхідно буде додати до медичних документів й отримане рішення суду про встановлення факту народження.

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