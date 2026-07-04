Сегодня тысячи украинских семей ведут свою борьбу, которая происходит не на линии фронта. Ее ведут родители, жены, дети наших воинов в кабинетах международных организаций, под стенами государственных учреждений, на акциях в разных городах. И эта борьба – за возвращение их родных из вражеского плена.

Такую борьбу уже 2 года ведет Екатерина Загороднюк, которая ждет своего любимого Вадима из российского плена. Там мужчина находится с осени 2024 года, и все это время она делает все для его возвращения. В рамках проекта "Война, любовь и терапия" на сайте 24 Канала девушка рассказала, что придает ей силы на этом пути, как она переживает разлуку с мужем и почему акции в поддержку военнопленных так важны.

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"Мы словно между небом и землей": как семья воина переживает его плен?

Сегодня возвращения Вадима ждут его родные, много друзей, сослуживцев и, конечно же, любимая девушка. Каждый из них хранит в сердце надежду на то, что совсем скоро сможет его обнять. Особенно не хватает Вадима маленькой Злате – дочери Екатерины. Вместе с мамой 5-летняя девочка ездит на акции поддержки военнопленных, рисует рисунки и часто спрашивает, когда вернется ее "Вадимчик".

Пока Катя не может рассказать дочери обо всем, но свою боль и переживания изливает в дневник. Девушка признается, что когда Вадим был на службе, у него часто не было связи, и ей приходилось несколько дней ждать его сообщений. Все это время она продолжала писать ему обо всем, что чувствует, рассказывала, чем занимается вместе со Златой, какие у них планы, что нового произошло.



Екатерина с дочкой Златой / Фото из соцсетей

"Когда он возвращался с задания, у него было достаточно времени, чтобы прочитать, что с нами происходило за эти дни. Сейчас я каждый вечер записываю в дневник все, что мы переживаем, все достижения Златы, дни рождения, события. К сожалению, это уже мой третий заполненный блокнот… Но больше всего меня беспокоит, сколько же времени понадобится Вадиму, чтобы потом все это перечитать", – сказала Екатерина.

Обратите внимание! Впервые Вадим попал на фронт в 18 лет. Еще во времена АТО он увидел, что такое война и какими являются россияне. Затем жизнь завела его за границу, но оттуда он вернулся зимой 2022 года, поняв, что полномасштабное наступление вот-вот начнется. В первый день большой войны он приехал в родное село, чтобы собрать вещи на фронт , и там увидел Катю, которая также приехала домой в поисках безопасного места для себя и дочери. Так, после многих лет разлуки, они снова увиделись, а вскоре возобновили общение, которое переросло в крепкие и сильные чувства.

Катя признается, что у нее еще не было ни одного утра, когда бы она проснулась и не подумала о Вадиме. С такими же мыслями заканчивается каждый ее вечер. Девушка часто представляет, как приедет на обмен военнопленными и увидит, что он выходит из автобуса. Говорит, что уже знает, как первой подойдет к мужчине и как крепко его обнимет.

"Я знаю Вадима всю жизнь, мы так много пережили вместе, строили общие планы. И в какой-то момент твоя вторая половинка просто исчезает… Я понимаю, что он жив, он где-то есть, но его присутствия, общения – ужасно не хватает. Я живу в постоянной неопределенности, словно между небом и землей. Потому что знаю, что он жив, в плену, но постоянно думаю, съел ли он что-нибудь, пил ли, не избили ли его сегодня… Это ужасно изматывает", – призналась возлюбленная воина.

Рисует плакаты и выходит на акции: как ребенок реагирует на разлуку?

Вадим и Екатерина начали встречаться, когда ее дочке было всего 2 года. До плена военный делал все, чтобы построить с девочкой очень теплые и доверительные отношения. Со временем они переросли в настоящую любовь и родство, которое не определяется группой крови или набором генов.

Сегодня Екатерина каждый день напоминает дочке о Вадиме, потому что, к сожалению, девочка уже давно его не видит. Но она до сих пор строит планы на его возвращение, знает, чем они будут заниматься вместе, когда он приедет.

Бывает, мы гуляем вместе по парку, а Злата вспоминает, как они с Вадимом когда-то ели там сладкую вату. А в начале отношений он устроил нам сюрприз и отвез в океанариум. Через два года, когда Вадим уже был в плену, мы с дочкой снова туда пришли, и она вспомнила, что когда-то была здесь, смотрела на рыбок. Эмоционально это очень сложный момент, но меня все равно радует, что Злата это помнит,

– добавила мама девочки.



Вадим и Злата прекрасно ладили / Фото из соцсетей

Она вспоминает, что сначала не знала, как объяснить дочери отсутствие Вадима. Девочка тяжело это переживала, ей не хватало разговоров с отцом, она привыкла, что он почти каждую ночь звонил ей и желал спокойного сна, рассказывал сказки на ночь. В один момент все это прекратилось, и Екатерина не знала, что делать.

"Долгое время, по моей просьбе, с дочерью работала психолог в детском саду. Я хотела немного сгладить это состояние, избежать негативных последствий для ребенка", – пояснила Екатерина.

Сегодня, когда девочка подросла, мама может время от времени купить ей цветы или какую-нибудь другую безделушку и говорит, что это передал для нее Вадим. Это очень вдохновляет и радует маленькую Злату, придает ей уверенность в том, что о ней не забыли, а ее "Вадимчик" скоро вернется.

Обратите внимание! Военный относился к дочке своей возлюбленной с особой нежностью. В отпусках часто брал на себя многие обязанности по уходу за ней, очень хорошо заботился об обеих. Определяющими чертами характера Вадима его девушка называет невероятную доброту, спокойствие, рассудительность, умение сохранять спокойствие в самых сложных ситуациях, а также его упрямство и силу воли. Сейчас Екатерине больше всего не хватает поддержки мужа, ведь он вселял в нее уверенность во всем, больше всех в нее верил, был чрезвычайно чутким и внимательным.

Сегодня маленькая Злата уже является активной участницей акций в поддержку военнопленных. В их городе такие акции проходят каждое воскресенье, туда приходят семьи пленных и пропавших без вести, а также все неравнодушные. У Златы есть свой плакат, с которым она выходит на улицу. Иногда она просит маму подержать вместе с ней флаг, иногда – устает и хочет просто посидеть на скамейке. Но даже в свои 5 лет девочка хорошо понимает, ради кого все это делает.



Злата – активная участница акций / Фото из соцсетей

"Думали, что с нами этого никогда не случится": о том, как узнали о пленении

День, когда Вадим попал в плен, его родные помнят по минутам. Екатерина вспоминает, что тогда пообещала дочери пойти вместе с ней в кафе после работы. Пока они делали заказ, они не услышали, что на телефон уже кто-то несколько раз звонил.

Понимаете, есть вещи, о которых ты знаешь, что они могут случиться, но всегда думаешь, что они произойдут только не с тобой. О пленении мы никогда не говорили. Я думала, что этого никогда не будет,

– сказала Екатерина.

Жизнь семьи Вадима навсегда изменила одна суббота, когда родным сообщили, что он в плену. Сначала об этом узнала мама военного, когда к ней домой пришли представители ТЦК. Ее переживания и состояние здоровья после этой новости трудно описать словами. Женщина до сих пор очень болезненно переживает все, что произошло, а ее единственным утешением остается надежда на возвращение сына домой.

Когда маму Вадима привели в чувство, его тетя, которая в это время была с ней, решила позвонить мне. Она попросила меня присесть, сказала не волноваться, потому что Вадим жив, а потом добавила, что он в плену… Это был самый тяжелый момент, который я когда-либо переживала,

– поделилась девушка.

После этого она сразу позвонила командиру Вадима и узнала от него все остальные подробности. Екатерина отмечает, что для родных пленных очень важно сразу услышать правду от командования, узнать всю важную информацию. Честная коммуникация помогает им в борьбе за возвращение Героев домой.



Девушка больше всего на свете хочет снова обнять любимого / Фото из соцсетей

Екатерина понимала, что жизнь кардинально меняется и ей нужно сохранять хладнокровие, мыслить рационально и не впадать в панику. В последующие дни она обошла все инстанции, заполнила протоколы, действовала в соответствии с информацией, которую ей предоставили на горячей линии.

"Вместе с еще одной женщиной, чей муж также находится в плену, мы были в Координационном штабе, Красном Кресте, СБУ. С тех пор каждый месяц ездим по всем этим учреждениям, каждый месяц пишем им электронные обращения, отправляем письма в ООН. Я не знаю, влияет ли это на что-то кардинально, но ничего не делать мы тоже не можем", – подчеркнула Екатерина.

Важно! В разговорах с любимым Екатерина время от времени поднимала тему увольнения со службы, просила вернуться и быть с семьей. Вадим воевал много лет исключительно на горячих направлениях и имел основания для увольнения. Впрочем, он был убежден, что больше всего нужен именно на фронте, не хотел оставлять своих ребят. А на все просьбы девушки отвечал: "Я тебя услышал, но сейчас еще не время".

"Это наше общее горе и общая беда": что придает сил семьям пленных?

Когда возлюбленный Екатерины попал в плен, она сразу связалась с родными военнопленных из его бригады. До сих пор девушка поддерживает с ними связь, они делятся информацией, ездят на акции, передают малейшие новости, которые кому-то удалось получить. Катя убеждает – найти людей, которые тебя понимают, – чрезвычайно важно.

Если происходит обмен, то мы едем на него все вместе. У нас с девочками есть общий чат, где мы делимся новостями со всеми. Если у кого-то есть новости о муже, отце – тоже сразу рассказываем. Это наше общее горе, беда, которая всех нас объединила. Что я еще могу сказать? Мы живем надеждой, что осталось еще немного и скоро они к нам вернутся,

– добавила Екатерина.



Екатерина во время акции / Фото предоставлено 24 Каналу

Она подчеркивает, что для родных военнопленных очень важно держаться вместе, поддерживать друг друга. Ведь никто лучше не поймет их боль, чем человек, переживающий такую же беду.

Кроме того, самым большим стимулом не сдаваться является Злата. Ради дочери женщина должна держаться, продолжать работать. Более того, за это время Екатерина смогла открыть собственное дело, о котором мечтала много лет. Вадим всегда поддерживал ее во всех начинаниях, и после возвращения из плена он точно обрадуется, что любимая смогла реализовать свою мечту.

Я очень сильно отвлекаюсь на работе. Наверное, это еще один мой "ребенок", в которого я вкладываю чрезвычайно много сил. Вадим всегда мной гордился, но когда он узнает, сколько всего я сделала за эти два года, то будет чрезвычайно рад,

– подчеркнула Екатерина.

Но самое важное, о чем девушка говорит сквозь слезы, – это точно знать, что Вадим жив. Этот факт поддерживает ее больше всего. Она понимает, как много родных живут в неизвестности, как сильно ждут хотя бы подтверждения, что их близкие находятся в плену. В ситуации Екатерины самым большим счастьем является знать, что ее любимый жив, получить от него хотя бы одно письмо.

"Я держусь за это, потому что понимаю, что он жив, что он получает мои письма. Это чрезвычайно ценно. А когда ребята возвращаются и передают мне от него малейшую весточку – вы не представляете, как это подбадривает. Мне рассказывали, что Вадим получал мои письма, они придавали ему сил. Он знает, что я его жду и буду ждать всегда. Я делаю все для его возвращения", – сказала со слезами девушка военного.



Родные пленных и пропавших без вести призывают людей не оставаться равнодушными / Фото предоставлены 24 Каналу

От любимого Екатерина также получала письма. Одно было чрезвычайно коротким, буквально на несколько предложений. Вадим писал, что он жив и здоров, очень ждет обмена и любит своих родных. Следующее письмо было длиннее, видно, что военный писал его сам.

В нем Вадим рассказывал, что хочет сделать после освобождения, вспоминал о ребятах, с которыми сидел в камере, делился подробностями, которые мог знать только он. Для Екатерины прочитать эти слова было чрезвычайно ценно, она до сих пор вспоминает их с теплотой. Также из этого письма девушка поняла, что любимый получал ее предыдущие сообщения. Это придало сил писать новые письма снова и снова, вселило определенное спокойствие.

Я не знаю, сколько именно моих писем он получил, но я пишу их по 2 – 3 в месяц. Так рекомендовали в Красном Кресте. Конечно, есть нюансы: о чем можно упоминать, а о чем нет, чтобы мое сообщение прошло российскую фильтрацию. Каждый раз я пишу похожие вещи, ведь не знаю, какое из писем он точно получит,

– добавила Екатерина.

Во время обменов родные военнопленных оставляют их фото и свои контакты в надежде, что освобожденные из плена кого-то узнают и свяжутся с ними. Когда с Катей связался один из таких воинов – ее счастью не было предела. Она безмерно благодарна ребятам, которые после всего пережитого находят силы, чтобы связаться с родными своих собратьев и рассказать им больше информации.

Также Катя понимает, что освобожденные могут не хотеть в очередной раз вспоминать о своем страшном опыте. Поэтому она никого не осуждает и продолжает надеяться, что на следующих обменах, если даже не увидит Вадима, то хотя бы услышит о нем от других.



Акции проходят регулярно в разных городах / Фото Романа Балука

"Мы – голос наших героев": о важности акций в поддержку военнопленных

Еще одним болезненным вопросом для Екатерины является равнодушие, нетактичность людей, которые не просто игнорируют акции в поддержку военнопленных, но и критикуют тех, кто их организует или присоединяется к ним. Девушка убеждает, что во время войны нам нужно забыть о равнодушии, ведь "наша хата не с краю", совсем скоро она может стать следующим в планах врага.

Такие акции очень важны, ведь это очередное напоминание о том, что проблема существует, она никуда не исчезла, а тысячи наших воинов до сих пор находятся в плену у врага. Более того, огласка часто становится дополнительным давлением на чиновников, политиков и международных представителей, которые начинают действовать активнее, когда понимают запрос общества.

Возможно, 100 человек в моем городе ничего не изменят, но 2 тысячи человек на площади в Киеве – это уже совсем другая история. К тому же такими акциями мы демонстрируем свое уважение и неравнодушие к судьбе героев, поддерживаем их семьи, ведь они понимают, что не одиноки на этом пути,

– подчеркнула Екатерина.

Она объясняет, что на акции и мероприятия могут прийти все желающие. Людей не заставляют скандировать лозунги, рисовать плакаты. Достаточно просто остановиться и помолчать, поддержать родных пленных своим присутствием.



Мирные акции важны для возвращения Героев / Фото Романа Балука

К сожалению, на пятом году войны в Украине остаются провокаторы, которые позволяют себе оскорблять участников мирных акций, обращаться к ним с ругательствами. Не раз Екатерине приходилось слышать от прохожих вопросы вроде "Чего ты здесь стоишь?" или "Чего ты этим хочешь добиться?" Девушка научилась достойно на них отвечать и советует всем, кто не понимает смысла акций, – просто проходить мимо.

"Если подходит человек и тактично, без упреков спрашивает, что мы делаем, почему здесь стоим, – мы все объясняем, рассказываем. Мы открыты для того, чтобы к нам присоединялись или просто выслушали и ушли. Но точно не нужно устраивать провокации", – подчеркнула возлюбленная Вадима.

Родные военнопленных очень хотят, чтобы после возвращения домой наши Герои видели, что о них помнили. Поэтому сегодня призывают каждого стать голосом воина, находящегося в плену.

Посвятить час своего выходного – это очень мало по сравнению с тем, что сделали для нас эти военные. Сегодня мы с ребенком живем в относительно спокойном городе, можем гулять в парках и ходить поесть в кафе. Но нужно всегда помнить, что для кого-то – это большая роскошь,

– подчеркнула Екатерина.

Еще одной задачей акций в поддержку пленных и пропавших без вести является привлечение внимания мирового сообщества. Люди за рубежом должны видеть, что происходит в Украине: у нас гибнут военные, над ними издеваются в плену – все это происходит в XXI веке. Более того, на мирные митинги выходят не только неравнодушные украинцы, они проходят по всему миру, и эту практику важно продолжать.

"У меня на него очень много планов": что хочет сделать Екатерина после возвращения любимого?

Екатерина не видела Вадима уже почти 2 года. Наверное, человеку, который не был в такой ситуации, сложно представить ее чувства. Но девушка уверяет, что, несмотря на прошедшее время, ее любовь, восхищение и уважение к любимому только усилились. Хотя физически ей очень не хватает его объятий, искренних разговоров и присутствия, но любовь все равно жива, она не зависит от времени и пространства.

Первое, что девушка хочет сказать любимому по возвращении: "Мы с этим справились, самое худшее уже позади…" Момент их встречи она часто представляет себе и с улыбкой добавляет, что у нее много планов на мужа.

Я хочу крепко его обнять, поцеловать и сказать, как сильно люблю. Я расскажу, что очень сильно его ждала, и его родные, друзья – все его ждали. Они поддерживали меня, помогли не впасть в депрессию. Я все это ему расскажу,

– призналась Екатерина.



Самая большая мечта Кати – возвращение любимого / Фото из соцсетей

Девушка понимает, что возвращение к привычной жизни не будет быстрым. Вадиму понадобится длительная реабилитация и, скорее всего, лечение, ведь он сильно похудел. На его фото, которые она видела в российских пабликах, – тяжело смотреть.

"Я знаю, что он получает от меня письма, и это его там согревает. А меня согревает мысль, что он жив и рано или поздно вернется. И тогда все должно наладиться. Просто нужно ждать. Нужно время…", – добавила Катя.

Она, как и тысячи других семей, живет мыслями о предстоящих обменах. Каждый раз девушка верит, что в обмен попадет ее любимый. Когда его там нет – Катя собирается с силами и продолжает ждать следующего. Так продолжается уже второй год.

В конце разговора она признается, что на самом деле устала от постоянного ожидания, но знает, что парни и девушки в плену устали не меньше. С грустной улыбкой добавляет, что если бы Вадим сейчас вернулся, то, наверное, ел бы абсолютно все, даже то, что совсем не любил.

Чтобы как-то развеять ее грусть, я спрашиваю у Кати, какое блюдо она первым приготовит любимому, когда тот приедет домой. Она задумывается, а потом начинает смеяться. Говорит, что когда Вадим был в отпуске, она всегда готовила ему сырники на завтрак.

Вкусные они или нет, но он всегда их ел. Иногда я говорила, что они у меня совсем не получились, но Вадим шутил, что они очень вкусные (смеется, – 24 Канал). Только просил побольше сметаны,

– с улыбкой вспомнила Екатерина.

История Вадима и Кати – это история тысяч украинских семей, чье счастье перечеркнула война. Из соображений безопасности мы не раскрываем фамилию нашего Героя и не публикуем его фото, но этой статьей хотим донести главное: сегодня в российском плену находятся десятки, а может, и сотни Вадимов, Иванов, Александров, которых дома ждут жены, родители, дети.

Каждый день в Киеве, Львове, Бердичеве или маленькой Теребовле – кто-то больше всего на свете мечтает наконец приготовить любимое блюдо своего любимого, сесть рядом с ним за стол и, прижав к себе, сказать: "Мы со всем справились. Это все позади…"