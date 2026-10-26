"Дроны обмениваются сигналами между собой": Игнат прокомментировал угрозу из Беларуси

Россияне постоянно ищут новые способы, чтобы беспилотники могли обходить украинскую ПВО. В частности, они используют дроны в качестве ретрансляторов.

Подробности этой тактики раскрыл начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА".

Угроза ретрансляторов и позиция Беларуси

Комментируя данные пограничников о вероятном размещении российских ретрансляторов в Беларуси, Игнат обратил внимание на то, что вражеские дроны часто движутся один за другим вдоль приграничной полосы.

Использование ретрансляторов на белорусской территории вполне возможно, однако этот факт еще требует официального подтверждения. В настоящее время Министерство иностранных дел ведет соответствующую работу в отношении Беларуси.

Сам же Минск отрицает использование подобного оборудования и выдачу разрешений на это, однако окончательные выводы должны делать разведывательные органы.

В то же время Игнат отмечает, что беспилотники могут сами выполнять роль ретрансляторов, обмениваясь сигналами непосредственно между собой.

Дроны могут передавать сигналы друг другу, даже если просто летят один за другим. Так они создают совместную сеть связи, через которую российский оператор, находящийся, например, в Брянской области или Орле, может управлять дроном, летящим впереди, и использовать его даже для атак на воздушные цели.

Кроме того, напомнил Игнат, не стоит исключать риск использования наземных станций связи. К этому процессу может привлекаться вражеская агентура, действующая внутри Украины.

Новые технологии для обхода ПВО

Россияне уже внедряли нестандартные решения для защиты своих аппаратов от перехватчиков.

В частности, на обычные "Шахеды" устанавливали камеры заднего вида и специальные датчики, работающие по принципу автомобильных парктроников.

Датчики обнаруживали приближение другого объекта, после чего дрон менял направление движения, затрудняя перехват.

В то же время, по словам Игната, в конечном итоге дистанционное управление не слишком поможет российским дронам уклоняться от украинской ПВО.

Сейчас в сфере военных разработок активно внедряются системы с машинным зрением и элементами искусственного интеллекта. Это направление развивается чрезвычайно стремительно, а новые технологические решения появляются почти ежемесячно.