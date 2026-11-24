Российская пропаганда пытается запугать европейские общества, обвиняя страны Запада в провокациях и пытаясь сломать поддержку Киева. Политолог Валентин Гладких в эфире 24 Канала рассказал о стратегии Кремля, заявлениях европейских популистов и предпосылках для перелома на фронте.

Российские пропагандисты и официальные рупоры Кремля активно разворачивают информационные кампании вокруг Калининграда и обвиняют Польшу, Германию и Литву в якобы участии в войне. Таким образом агрессор пытается выставить себя жертвой и оправдать будущие возможные провокации.

Как Кремль разворачивает четыре направления пропаганды?

По словам Валентина Гладких, вражеская пропаганда работает как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Внутри России продолжаются ежедневные "пятиминутки ненависти", а за рубежом Москва задействует ботофермы, социальные сети, финансирование политиков и медиаресурсы по типу Russia Today.

Ключевая цель – посеять атмосферу страха, убедить европейцев отказаться от поддержки Украины,

– говорит Валентин Гладких.

Он пояснил, что Москва продвигает нарративы о том, стоит ли европейцам рисковать конфликтом с Россией ради Украины и не лучше ли сохранить оружие для собственной защиты. Кроме того, враг стремится сместить фокус внимания со своей агрессии на выдуманные "провокации" со стороны НАТО.

Валентин Гладких о целях российских информационных атак: видео

Смогут ли европейские популисты изменить курс ЕС?

Комментируя заявления лидера французских правых Марин Ле Пен, которая выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО, политолог призвал спокойно относиться к предвыборной риторике. По его мнению, такие высказывания зачастую являются исключительно политтехнологическими шагами для завоевания электората.

Одно дело – выиграть выборы, а другое дело – затем осуществлять функции социального управления. Мы не раз видели, как люди, приходящие к власти под лозунгами одной риторики, столкнувшись с необходимостью решать реальные проблемы, действуют несколько иначе, чем заявляли накануне,

– отмечает политолог.

Гладких добавил, что в европейских политических системах действуют предохранители и коалиционные механизмы, которые не позволят радикально развернуть внешний курс на 180 градусов. В то же время попытки разрушить единство ЕС несут угрозу масштабного кризиса для самого континента.

Почему есть основания говорить о переломе в войне?

Оценивая слова президента Латвии о возможности переломного момента в пользу Украины уже в следующем году, политолог отметил, что для оптимизма есть конкретные основания. В частности, Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продемонстрировала худшие результаты на поле боя за все время полномасштабного вторжения.

Украина и наши европейские союзники нашли ресурсы для того, чтобы достичь определенных результатов, в том числе и на поле боя. Это означает, что эта динамика может не просто сохраниться, а даже усилиться,

– говорит Валентин Гладких.

Политолог также отметил неуклонный рост способности украинского оборонного сектора самостоятельно разрабатывать, производить и применять вооружение. Яркими примерами этого являются регулярные дальнобойные удары по логистике оккупантов в Крыму и систематические попытки Службы безопасности Украины совместно с силами обороны демонтировать незаконный Крымский мост.