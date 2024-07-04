Так, агент "Атеш" провел разведку мест хранения ракет Х-22 для Ту-22М3, которыми враг обстреливает Украину.

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Что обнаружили партизаны

Агент "Атеш" выяснил, что возле ангаров склада размещено большое количество военной техники, на которой россияне транспортируют боеприпасы и другие виды вооружения.

Сами ракеты Х-22 россияне доставляют на аэродром Сельцы в Новгородской области, откуда уже российские бомбардировщики взлетают для атак на территорию Украины.

Подробная информация организации караульной службы, перемещения техники и личного состава была оперативно передана Силам обороны Украины,

– добавили в "Атеш"

Однако партизаны традиционно все же поделились координатами складов в целом: 60.735876, 28.693446.

Место хранения ракет Х-22 в Ленинградской области: фото "Атеш"

К слову, совсем недавно агенты "Атэш" нашли штаб воинской части воздушно-космических сил России в Санкт-Петербурге. Речь идет о воинской части 26934 ВКС. Среди всего она также занимается деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями.