Так, агент "Атеш" провів розвідку місць зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3, якими ворог обстрілює Україну.

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Що виявили партизани

Агент "Атеш" з'ясував, що біля ангарів складу розміщена велика кількість військової техніки, на якій росіяни транспортують боєприпаси та інші види озброєння.

Саамі ракети Х-22 росіяни доставляють на аеродром Сільці в Новгородській області, звідки вже російські бомбардувальники злітають для атак на територію України.

Детальна інформація організації караульної служби, переміщення техніки та особового складу була оперативно передана Силам оборони України,

– додали в "Атеш"

Проте партизани традиційно все ж поділилися координатами складів на загал: 60.735876, 28.693446.

Місце зберігання ракет Х-22 у Ленінградській області: фото "Атеш"

До слова, зовсім нещодавно агенти "Атеш" знайшли штаб військової частини повітряно-космічних сил Росії у Санкт-Петербурзі. Мовиться про військову частину 26934 ВКС. З-поміж усього вона також займається діяльністю, пов'язаною з гелікоптерними підрозділами.